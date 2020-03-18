Уславлений український баскетболіст, олімпійський чемпіон, член виконкому ФБУ Олександр Волков вважає, що інших рішень, крім дострокового припинення чемпіонату у ФБУ і бути не могло.

"Федерація баскетболу України прийняла абсолютно правильне рішення з приводу дострокового завершення чемпіонату. У будь-якої людини, яка розуміє суть подій навколо того, що відбувається, вже не виникає ілюзій. Є чітке розуміння: епідемія коронавірусу – це загроза не тільки спорту, а й усьому світу в цілому", – цитує слова Волкова офіційний сайт Федерації баскетболу України (ФБУ).

Олександр Волков ФБУ

Він відзначає, що, не дивлячись на великі очікування від матчів плей-офф, ми повинні усвідомити, що всі турботи та захоплення, якими ми жили до початку розповсюдження коронавірусу, тепер відходять на другий план.

"Зараз ми всі повинні чітко усвідомити загрози поширення вірусу і ті наслідки, які можуть виникнути перед людством. Не займатися недоречними пустощами, мовляв, нічого страшного не буде, не перший вірус переживаємо. Ні, треба чітко розуміти, що такої загрози перед нами, мабуть, ще не було. І свою поведінку у нинішній ситуації треба підпорядковувати суспільним завданням по боротьбі із поширенням епідемії", – продовжив легендарний баскетболіст.

Підсумовуючи сказане, Волков наголосив на тому, що задоволений рішенням ФБУ піти на зупинку сезону, бо це дозволяє зіграти на випередження проблеми.

"Повертаючись до рішення ФБУ, ще раз хотів би підкреслити, що дуже вірно, що це було зроблено, як кажуть, на випередження проблеми. Зараз деякі не можуть зрозуміти, як же буде з нашим баскетболом після такої тривалої паузи, адже міжсезоння може затягнутися на 5-6 місяців? А я скажу, що не треба зараз про це думати! Повірте, що ми переможемо вірус, повернемося до нормального життя і дуже швидко все в баскетболі відновимо і зробимо ще краще, ніж було", – підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, департамент організації та проведення змагань ФБУ затвердив результати чемпіонату України з баскетболу в Суперлізі Парі-Матч, назвавши переможця та призерів першості.

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