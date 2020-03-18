Головна Новини
18 березня • оновлено в 09:54
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Баскетбол

В ФБУ пояснили рішення припинити Суперлігу Парі-Матч через коронавірус

454
Читати матеріал російською

Уславлений український баскетболіст, олімпійський чемпіон, член виконкому ФБУ Олександр Волков вважає, що інших рішень, крім дострокового припинення чемпіонату у ФБУ і бути не могло.

"Федерація баскетболу України прийняла абсолютно правильне рішення з приводу дострокового завершення чемпіонату. У будь-якої людини, яка розуміє суть подій навколо того, що відбувається, вже не виникає ілюзій. Є чітке розуміння: епідемія коронавірусу – це загроза не тільки спорту, а й усьому світу в цілому", – цитує слова Волкова офіційний сайт Федерації баскетболу України (ФБУ).

Олександр Волков

Олександр Волков

ФБУ

Він відзначає, що, не дивлячись на великі очікування від матчів плей-офф, ми повинні усвідомити, що всі турботи та захоплення, якими ми жили до початку розповсюдження коронавірусу, тепер відходять на другий план.

"Зараз ми всі повинні чітко усвідомити загрози поширення вірусу і ті наслідки, які можуть виникнути перед людством. Не займатися недоречними пустощами, мовляв, нічого страшного не буде, не перший вірус переживаємо. Ні, треба чітко розуміти, що такої загрози перед нами, мабуть, ще не було. І свою поведінку у нинішній ситуації треба підпорядковувати суспільним завданням по боротьбі із поширенням епідемії", – продовжив легендарний баскетболіст.

Підсумовуючи сказане, Волков наголосив на тому, що задоволений рішенням ФБУ піти на зупинку сезону, бо це дозволяє зіграти на випередження проблеми.

"Повертаючись до рішення ФБУ, ще раз хотів би підкреслити, що дуже вірно, що це було зроблено, як кажуть, на випередження проблеми. Зараз деякі не можуть зрозуміти, як же буде з нашим баскетболом після такої тривалої паузи, адже міжсезоння може затягнутися на 5-6 місяців? А я скажу, що не треба зараз про це думати! Повірте, що ми переможемо вірус, повернемося до нормального життя і дуже швидко все в баскетболі відновимо і зробимо ще краще, ніж було", – підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, департамент організації та проведення змагань ФБУ затвердив результати чемпіонату України з баскетболу в Суперлізі Парі-Матч, назвавши переможця та призерів першості.

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Коронавірус Суперліга
Тег
Федерація баскетболу України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
CAS отменит решение о двухлетнем отстранении Ман Сити от еврокубков
2.65 Сделать ставку
Следующий матч АПЛ состоится в июле 2020 года
2.75 Сделать ставку
Дональд Трамп победит на выборах президента США 2020 года
1.98 Сделать ставку
Станция метро на Троещине будет открыта до 31 декабря 2023 года
1.75 Сделать ставку
В Беларуси хотя бы на одни сутки до 1 июня 2020 года закроют границы
1.80 Сделать ставку
Украина - победитель Евровидения-2020
96.00 Сделать ставку
В Украине до 1 июня 2020 года будет действовать запрет на проведение массовых мероприятий
2.00 Сделать ставку
Церемония открытия летних ОИ-2020 состоится 24 июля 2020
3.00 Сделать ставку
Чемпион Испании сезона 2019/20 определится по итогам 38 туров
1.83 Сделать ставку
ВНО в Украине в 2020 году будет полностью отменено
5.00 Сделать ставку