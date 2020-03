Українського баскетболіста "Сакраменто" Олексія Леня оштрафували на 15 тисяч доларів за бійку із зоряним гравцем "Портленда" Сі Джей Маккалумом під час матчу НБА.

Як повідомляє офіційний сайт Національної баскетбольної асоціації (НБА), наш співвітчизник отримав більш м'яке покарання, ніж його суперник, який повинен виплатити 20 тисяч доларів за поштовх Леня та спробу спровокувати бійку. Під час матчу гравці отримали по одному технічному фолу в якості покарання за свої дії.

CJ McCollum and Alex Len get into and CJ squares up😂😂 pic.twitter.com/xmfpOwznbz