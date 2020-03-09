Українського баскетболіста "Сакраменто" Олексія Леня оштрафували на 15 тисяч доларів за бійку із зоряним гравцем "Портленда" Сі Джей Маккалумом під час матчу НБА.

Як повідомляє офіційний сайт Національної баскетбольної асоціації (НБА), наш співвітчизник отримав більш м'яке покарання, ніж його суперник, який повинен виплатити 20 тисяч доларів за поштовх Леня та спробу спровокувати бійку. Під час матчу гравці отримали по одному технічному фолу в якості покарання за свої дії.

Сі Джей Маккалум і Олексій Лень

CJ McCollum and Alex Len get into and CJ squares up😂😂 pic.twitter.com/xmfpOwznbz - Hoop Central (@TheHoopCentral) March 8, 2020

Нагадаємо, що епізод із конфліктом між баскетболістами стався за 8:50 до закінчення третьої чверті поєдинку, перемогу в якому здобула команда українця з рахунком 123:111.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олексій Лень став одним з найкращих у складі "Сакраменто" в матчі НБА проти "Торонто", вийшовши на майданчик з лавки запасних.

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