Головна Новини
9 березня • оновлено в 17:56
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Баскетбол

Українця Леня крупно оштрафували за бійку в матчі НБА

394
Читати матеріал російською

Українського баскетболіста "Сакраменто" Олексія Леня оштрафували на 15 тисяч доларів за бійку із зоряним гравцем "Портленда" Сі Джей Маккалумом під час матчу НБА.

Як повідомляє офіційний сайт Національної баскетбольної асоціації (НБА), наш співвітчизник отримав більш м'яке покарання, ніж його суперник, який повинен виплатити 20 тисяч доларів за поштовх Леня та спробу спровокувати бійку. Під час матчу гравці отримали по одному технічному фолу в якості покарання за свої дії.

Сі Джей Маккалум і Олексій Лень

Сі Джей Маккалум і Олексій Лень

Нагадаємо, що епізод із конфліктом між баскетболістами стався за 8:50 до закінчення третьої чверті поєдинку, перемогу в якому здобула команда українця з рахунком 123:111.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олексій Лень став одним з найкращих у складі "Сакраменто" в матчі НБА проти "Торонто", вийшовши на майданчик з лавки запасних.

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!

Читайте всі новини по темі "НБА" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
НБА
Особа
Олексій Лень
Тег
бійка
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Лос-Анджелес Кингз
VS
Колорадо
Гости не проиграют
1.42 Сделать ставку
Эдмонтон
VS
Вегас
Победа хозяев
2.325 Сделать ставку
Виннипег
VS
Аризона
Победа хозяев
2.25 Сделать ставку
Баффало
VS
Вашингтон
Хозяева не проиграют
1.85 Сделать ставку
Денвер
VS
Милуоки
Тотал меньше 222,5 очка
1.89 Сделать ставку
Юта
VS
Торонто
Тотал больше 223,5 очка
1.90 Сделать ставку
Валенсия
VS
Аталанта
Победа Валенсии с форой (0)
2.14 Сделать ставку
Лейпциг
VS
Тоттенхэм
Инд. тотал Лейпцига больше 1.5
1.58 Сделать ставку
Эйбар
VS
Реал Сосьедад
Победа Реала Сосьедад с форой (0)
1.83 Сделать ставку
Автомобилист
VS
Сибирь
Победа Автомобилиста
1.75 Сделать ставку