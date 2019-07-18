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Українці здобули знакову перемогу на Євробаскеті U-20

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Чоловіча збірна України U-20 здобула надважливу перемогу на чемпіонаті Європи з баскетболу, який цими днями проходить в Ізраїлі.

"Жовто-сині" розібралися з командою Польщі, гарантувавши собі прописку в елітному дивізіоні на наступний рік. Команда Валерія Плеханова була сильнішою за суперника – 76:71.

Україна – Польща

Україна – Польща

ФІБА

Україна – Польща

Україна – Польща

ФІБА

Україна – Польща

Україна – Польща

ФІБА

Наші хлопці традиційно для себе дуже сильно провели першу половину зустрічі. Українці не давали опонентам робити вільні кидки, впевнено діючи під щитами. До великої перерви "жовто-сині" майже вдвічі перевершили поляків за підбираннями – 28 проти 15, причому вісім підопічні Плеханова зробили на чужому щиті.

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Результативна гра лідера нашої команди Іссуфа Санона дозволила їй прийти до великого перерви з 15-очковою перевагою. А початок третьої чверті видався просто феєричним для українців – менш ніж за три стартові хвилини вони видали ривок 13: 2.

Україна – Польща

Україна – Польща

ФІБА

Україна – Польща

Україна – Польща

ФІБА

Україна – Польща

Україна – Польща

ФІБА

Однак у відповідь поляки організували свій спурт, завдяки якому зуміли відіграти дев'ять очок. На вирішальну 10-хвилинку українці вийшли з перевагою +15.

Всього за півтори хвилини збірна Польщі "з'їла" дві третини цього відставання, що змусило наших хлопців активізуватися. Українці змушували суперників багато фолити, а також справно набирали очки у швидких відривах і довели гру до підсумкової перемоги.

Україна – Польща

Україна – Польща

ФІБА

Україна – Польща

Україна – Польща

ФІБА

Україна – Польща

Україна – Польща

ФІБА

Україна – Польща – 76:71 (23:13, 16:11, 19:19, 18:28)
Україна: Санон (25 + 5 підбирань + 6 передач + 3 перехоплення), Козак (4 + 5 перехоплення), Міхєєв (4), Войналович (24 + 7 підбирань), Грицак (9 + 15 підбирань + 3 блокшоти + 4 втрати) – старт; Титов (2), Бондаренко, Головчик (6), Мельник (2).
Польща: Коленда (24 + 6 підбирань + 7 передач + 4 перехоплення), Воронецький (12), Камінський (4 + 7 підбирань), Войчик (0 + 5 втрат), Богуцький (21 + 11 підбирань + 3 блокшоти) – старт; Коперський (3), Шляхетка (0 + 4 втрати), Кедель, Красуський, Вишковський (2), Левандовський.

Таким чином, "жовто-сині" продовжать боротьбу за 9-12 місця чемпіонату. Наступним суперником команди Плеханова стане переможець пари Чорногорія – Латвія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, клуб НБА "Детройт Пістонс" відзначив яскраву гру захисника збірної України Святослава Михайлюка у Літній лізі.

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Тема
Євробаскет-2019
Місце
Ізраїль Тель Авів
Тег
молодіжна збірна України з баскетболу
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Newberry Lesley
Newberry Lesley
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Sladko Semen
Sladko Semen
По спорту только евробаскет мелькает, иногда про футбол говорят...это все, где участвуют украинские спортсмены?
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