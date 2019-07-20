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Українці здобули розкішну перемогу на Євробаскеті U-20

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Чоловіча збірна України U-20 здобула перемогу на чемпіонаті Європи з баскетболу, який в ці дні проходить в Ізраїлі.

Наша команда в турнірі за 9-12 місця розібралася з Чорногорією – 72:58, залишивши за собою всі чотири чверті матчу.

Підопічні Валерія Плеханова в першій чверті позначили свою перевагу в швидкості та інтенсивності. Лідер українців Іссуф Санон традиційно вів своїх партнерів вперед, забезпечуючи їх результативними передачами і кидками.

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збірна України U-20

збірна України U-20

ФІБА

На велику перерву українці пішли з девятіочковою перевагою. У третій чверті "жовто-сині" зробили ривок 7:0, чим поставили суперника в скрутне становище.

У вирішальній чверті наші хлопці досить спокійно захистили свою перевагу, довівши матч до загальної перемоги.

Україна U-20 – Чорногорія U-20 – 72:58 (20:12, 21:20, 13:11, 18:15)
Україна: Санон (19 + 7 підбирань + 3 перехоплення), Козак (7), Міхєєв (0 + 7 підбирань), Коваль, Войналович (21 + 8 підбирань) – старт; Головчик (13 + 7 підбирань + 4 передачі), Лук'ян (2), Бондаренко (2), Мельник (5), Сорочан (3), Титов.
Чорногорія: Дробняк (12 + 5 підбирань + 4 передачі), Славкович (3), Джурішіч (9), парачі (10), Симонович (7 + 7 підборів) – старт; Божич (6), Попович (3), Жіжіч (6 + 11 підборів), Чепіч (2), Горановіч, Обрадович, Божович.

У боротьбі за дев'яте місце "жовто-сині" зіграють з переможцем пари Словенія – Греція. Гра пройде в неділю, 21 липня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міжнародна федерація баскетболу захопилася патріотизмом українця Іссуфу Санон.

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Тема
Євробаскет-2019
Місце
Ізраїль Тель Авів
Тег
молодіжна збірна України з баскетболу
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