Українці з розкішної перемоги стартували на КМ з баскетболу 3х3

Чоловіча збірна України успішно стартувала на Кубку світу з баскетболу 3х3. У стартовій грі змагань, які приймає столиця Філіппін Маніла, підопічні Олега Юшкіна переграли представників Нігерії - 22:11.

"Жовто-сині", у складі яких виступають Станіслав Тимофієнко, Олександр Кольченко, Максим Закурдаєв і Дмитро Липовцев, не дуже вдало розпочали зустріч, пропустивши дві результативні атаки суперника.

Однак наші хлопці тут же відповіли розкішним ривком 11:0. Тимофеєнко раз по раз перегравав опонентів один в один і вдало атакував з-за дуги. Крім того, українцям вдалося посадити суперників на фоли. Уже до середини періоду нігерійці досягли ліміту порушень правил.

Команда Юшкіна впевнено контролювала хід гри. Українці підтримували високий темп, змушуючи африканців раз по раз провалюватися під своїм кільцем. Перемогу "жовто-синім" принесла чергова точна атака Тимофеєнка з-за дуги.

Наступну зустріч наші хлопці проведуть з латишами. Початок - 8 червня о 12:00 за київським часом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на юнацькій Олімпіаді-2018 виступлять збірні України з баскетболу 3х3.