Українці з боєм поступилися одному з фаворитів Євробаскета U-20

Чоловіча збірна України U-20 не змогла пробитися до чвертьфіналу чемпіонату Європи з баскетболу, який у ці дні проходить в Ізраїлі.

Команда Валерія Плеханова у в'язкій боротьбі програла одному з фаворитів турніру Франції – 40:68.

Україна – Франція ФІБА

Україна – Франція ФІБА

Україна – Франція ФІБА

З перших хвилин "жовто-сині" спромоглися на шестиочковий відрив. У середині чверті команди видали п'ятихвилинну "суху" серію і на першу перерву українці пішли з перевагою в чотири пункти.

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Україна – Франція ФІБА

Україна – Франція ФІБА

Україна – Франція ФІБА

Україна – Франція ФІБА

Україна – Франція ФІБА

Наші хлопці вкрай невдало розпочали другу десятихвилинку: вперше вразити кошик французів їм вдалося на шостій хвилині чверті. Як підсумок, на велику перерву лідерами пішли вже "галльські півні" – 23:26.

У третій чверті українці знову показали малорезультативний баскетбол, відпустивши суперника на 11 пунктів. Маючи в пасиві "-17" перед вирішальною десятихвилинкою, "жовто-сині" спробували повернутися, проте суперник впевнено тримав дистанцію і довів матч до підсумкової перемоги.

Україна – Франція ФІБА

Україна – Франція ФІБА

Україна – Франція ФІБА

Франція - Україна 68:40 (13:17, 13:6, 24:10, 18:7)

Франція: Бейхерст (0+5 підбирань +5 передач), Каюлу (6+5 підбирань), Февр (9+7 підбирань +5 передач +4 втрати), Понс (5), Базиль (2+8 підбирань) - старт; Чупа (14), Іполит (6), Аффо Мама (13), Керзан (6), Рюель (7+6 підбирань), Куяте.

Україна: Санон (12+5 підбирань +5 втрат), Козак (4+5 втрат), Міхєєв (3), Войналович (15+7 підбирань +4 блок-шота), Грицак (1+7 підбирань +2 блок-шоти ), – старт; Бондаренко (2), Мельник, Сорочан, Лук'ян, Головчик (2), Коваль, Титов (1).

Так, Україна продовжить боротьбу в турнірі за 9-16 місця, де її першим суперником стане Польща. Гра пройде у четвер, 18 липня. Початок – о 13:45 за київським часом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, новий головний тренер національної збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс назвав склад на перший тренувальний збір команди під своїм керівництвом.

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