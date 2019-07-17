Головна Новини
Мова Язык
Економіка Шоу

/ Баскетбол

Українці з боєм поступилися одному з фаворитів Євробаскета U-20

1.6т Читати матеріал російською

Чоловіча збірна України U-20 не змогла пробитися до чвертьфіналу чемпіонату Європи з баскетболу, який у ці дні проходить в Ізраїлі.

Команда Валерія Плеханова у в'язкій боротьбі програла одному з фаворитів турніру Франції – 40:68.

Україна – Франція

Україна – Франція

ФІБА

Україна – Франція

Україна – Франція

ФІБА

Україна – Франція

Україна – Франція

ФІБА

З перших хвилин "жовто-сині" спромоглися на шестиочковий відрив. У середині чверті команди видали п'ятихвилинну "суху" серію і на першу перерву українці пішли з перевагою в чотири пункти.

Новини
Названо рішення щодо заявки України на проведення Євробаскету
Україна – Франція

Україна – Франція

ФІБА

Україна – Франція

Україна – Франція

ФІБА

Україна – Франція

Україна – Франція

ФІБА

Україна – Франція

Україна – Франція

ФІБА

Україна – Франція

Україна – Франція

ФІБА

Наші хлопці вкрай невдало розпочали другу десятихвилинку: вперше вразити кошик французів їм вдалося на шостій хвилині чверті. Як підсумок, на велику перерву лідерами пішли вже "галльські півні" – 23:26.

У третій чверті українці знову показали малорезультативний баскетбол, відпустивши суперника на 11 пунктів. Маючи в пасиві "-17" перед вирішальною десятихвилинкою, "жовто-сині" спробували повернутися, проте суперник впевнено тримав дистанцію і довів матч до підсумкової перемоги.

Україна – Франція

Україна – Франція

ФІБА

Україна – Франція

Україна – Франція

ФІБА

Україна – Франція

Україна – Франція

ФІБА

Франція - Україна 68:40 (13:17, 13:6, 24:10, 18:7)

Франція: Бейхерст (0+5 підбирань +5 передач), Каюлу (6+5 підбирань), Февр (9+7 підбирань +5 передач +4 втрати), Понс (5), Базиль (2+8 підбирань) - старт; Чупа (14), Іполит (6), Аффо Мама (13), Керзан (6), Рюель (7+6 підбирань), Куяте.

Україна: Санон (12+5 підбирань +5 втрат), Козак (4+5 втрат), Міхєєв (3), Войналович (15+7 підбирань +4 блок-шота), Грицак (1+7 підбирань +2 блок-шоти ), – старт; Бондаренко (2), Мельник, Сорочан, Лук'ян, Головчик (2), Коваль, Титов (1).

Так, Україна продовжить боротьбу в турнірі за 9-16 місця, де її першим суперником стане Польща. Гра пройде у четвер, 18 липня. Початок – о 13:45 за київським часом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, новий головний тренер національної збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс назвав склад на перший тренувальний збір команди під своїм керівництвом.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Євробаскет-2019" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Євробаскет-2019
Місце
Ізраїль
Тег
молодіжна збірна України з баскетболу
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
3
8
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Кокорин Виктор
Кокорин Виктор
Забив только 40 мячей это бой? 40 мячей в только в одну половину игры забивают школьники 7 класса. А улетев в минус 28 мячей, играя вообще то на ЧЕ, это позорище для команды.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Loginov Maxim
Loginov Maxim
вообще-то это разгром )))
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
О как, с боем)))))) А Россия только позорится)))))))))))
Показати коментар повністю
Відповісти
4
0

Блоги / думки

ads pixel