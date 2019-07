Українці вийшли до плей-офф Євробаскету U-20, видавши драму з господарями

Чоловіча збірна України вийшла до плей-офф Євробаскету U-20, драматично поступившись у заключному матчі групового турніру господарям ізраїльтянам – 74:93.

Команда Валерія Плеханова вважалася явним аутсайдером протистояння, але видала черговий шикарний матч. Суперники запропонували один одному інтенсивний і швидкий баскетбол. При цьому збірна Ізраїлю обрала тактику високого пресингу.

Avdija just learned why @grytsak_andriy is the top shot blocker of the # FIBAU20Europe tournament. ⛔🙅♂️



📺 https://t.co/9MkkbQcsqJ

📝 https://t.co/5YDGf0r0Kp pic.twitter.com/PbzAi2gvGj