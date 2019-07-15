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Українці вийшли до плей-офф Євробаскету U-20, видавши драму з господарями

5.8т Читати матеріал російською

Чоловіча збірна України вийшла до плей-офф Євробаскету U-20, драматично поступившись у заключному матчі групового турніру господарям ізраїльтянам – 74:93.

Команда Валерія Плеханова вважалася явним аутсайдером протистояння, але видала черговий шикарний матч. Суперники запропонували один одному інтенсивний і швидкий баскетбол. При цьому збірна Ізраїлю обрала тактику високого пресингу.

Україна – Ізраїль

Україна – Ізраїль

ФІБА

Україна – Ізраїль

Україна – Ізраїль

ФІБА

Україна – Ізраїль

Україна – Ізраїль

ФІБА

Новини
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Українці шикарно розпочали поєдинок, вигравши стартову чверть з різницею +12. У складі "жовто-синіх" виділявся атакуючий захисник Іссуф Санон, який відзначився низкою асистів.

Україна – Ізраїль

Україна – Ізраїль

ФІБА

Україна – Ізраїль

Україна – Ізраїль

ФІБА

Україна – Ізраїль

Україна – Ізраїль

ФІБА

Господарям вдалося у другій 10-хвилинці істотно скоротити відставання в рахунку, а після великої перерви команди засипали кошики одна одної точними триочковими. Ізраїлю вдалося піти в п'ятиочковий відрив, однак наші завдяки своєчасному тайм-ауту дуже скоро наздогнали опонента.

На вирішальну чверть команди вийшли за рахунку 61:66 на користь Ізраїлю. На майданчику почалися справжні гойдалки, проте в середині 10-хвилинки "жовто-сині" пропустили ривок 3:11, який і став вирішальним у матчі.

Україна – Ізраїль

Україна – Ізраїль

ФІБА

Україна – Ізраїль

Україна – Ізраїль

ФІБА

Україна – Ізраїль

Україна – Ізраїль

ФІБА

Україна – Ізраїль

Україна – Ізраїль

ФІБА

Україна U-20 Ізраїль U-20 74:93 (29:17, 16:26 16:23, 13:27)
Україна: Санон (11+5 підбирань +5 передач +4 втрати), Козак (18+5 втрат), Міхєєв (2+3 підбирання), Войналович (22+5 підбирань), Грицак (7+11 підбирань +5 блок-шотів) – старт; Головчик (12+4 втрати), Бондаренко, Мельник (2), Титов, Лук'ян, Коваль.
Ізраїль: Мадар (12+9 передач +3 перехоплення +3 блок-шоти), Кравіц (18), Авіві (15+7 підбирань +3 блок-шоти), Авдія (21+10 підбирань +5 передач +3 блок-шоти), Порат (1) – старт; Албері, Амір (2), Адам (12+8 підбирань), Сусс (6+3 перехоплення), Ханоха, Малка (6).

Українці вийшли до плей-офф Євробаскету U-20, видавши драму з господарями

Так, українці з четвертого місця вийшли до 1/8 фіналу Євробаскетп U-20, де зіграє з переможцем групи А Францією. Гра пройде в середу, 17 липня, початок – о 16:00 за київським часом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна не змогла отримати право на організацію жіночого Євробаскету 2021 року.

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Тема
Євробаскет-2019
Місце
Ізраїль
Тег
молодіжна збірна України з баскетболу
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Борисов Сергей
Борисов Сергей
Так в группе 4 команды было ? Мы первые...сзади
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