Українці провели останнє тренування перед вильотом на матчі відбору Євробаскета-2022. Відео

Чоловіча збірна України з баскетболу 28 і 30 листопада проведе чергові матчі відбору на чемпіонат Європи 2022 року зі Словенією та Австрією відповідно.

Команда Айнарса Багатскіса зіграє ці матчі в так званому пузирі, який Міжнародна федерація організовує в Любляні.

Напередодні вильоту до столиці Словенії наші хлопці провели тренування. Під час заняття українські баскетболісти провели ігрові серії і відпрацьовували тактичні напрацювання. Відзначимо, що в тренуванні брали участь всі гравці окрім Володимира Геруна, який приєднається до команди вже у Любляні.

Нагадаємо, наставник "жовто-синіх" викликав на збори наступних баскетболістів:

Захисники

Денис Лукашов ("Прометей")

Віталій Зотов ("Хімік")

Олександр Мішула ("Київ-Баскет)

Анатолій Шундель ("Дніпро)

Іссуф Санон ("Дніпро)

Олександр Липовий ("Прометей")

Форварди

Артем Ковальов ("Київ-Баскет", Україна)

Олександр Бєліков ("Прометей")

Станіслав Тимофієнко ("Дніпро")

В'ячеслав Бобров ("Дніпро")

Володимир Герун ("Унікаха", "Іспанія")

Сергій Павлов ("Київ-Баскет")

Центрові

В'ячеслав Кравцов ("Дніпро")

В'ячеслав Петров ("Прометей")

Як повідомляв OBOZREVATEL, названо транслятора матчів збірної України зі Словенією та Австрією у відборі на Євробаскет-2022.