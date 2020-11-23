Українці провели останнє тренування перед вильотом на матчі відбору Євробаскета-2022. Відео
Чоловіча збірна України з баскетболу 28 і 30 листопада проведе чергові матчі відбору на чемпіонат Європи 2022 року зі Словенією та Австрією відповідно.
Команда Айнарса Багатскіса зіграє ці матчі в так званому пузирі, який Міжнародна федерація організовує в Любляні.
Напередодні вильоту до столиці Словенії наші хлопці провели тренування. Під час заняття українські баскетболісти провели ігрові серії і відпрацьовували тактичні напрацювання. Відзначимо, що в тренуванні брали участь всі гравці окрім Володимира Геруна, який приєднається до команди вже у Любляні.
Нагадаємо, наставник "жовто-синіх" викликав на збори наступних баскетболістів:
Захисники
Денис Лукашов ("Прометей")
Віталій Зотов ("Хімік")
Олександр Мішула ("Київ-Баскет)
Анатолій Шундель ("Дніпро)
Іссуф Санон ("Дніпро)
Олександр Липовий ("Прометей")
Форварди
Артем Ковальов ("Київ-Баскет", Україна)
Олександр Бєліков ("Прометей")
Станіслав Тимофієнко ("Дніпро")
В'ячеслав Бобров ("Дніпро")
Володимир Герун ("Унікаха", "Іспанія")
Сергій Павлов ("Київ-Баскет")
Центрові
В'ячеслав Кравцов ("Дніпро")
В'ячеслав Петров ("Прометей")
Як повідомляв OBOZREVATEL, названо транслятора матчів збірної України зі Словенією та Австрією у відборі на Євробаскет-2022.