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Українці переможно стартували на Європейських іграх в баскетболі 3х3

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Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 вдало стартувала на Європейських іграх в Мінську.

У першій для себе грі турніру наші хлопці переграли французів – 18:14.

Євген Балабан, Олексій Щепкін, Андрій Кожем'якін та Дмитро Липовцев не дуже вдало розпочали зустріч. 2:15 хвилини наші хлопці не могли вразити кільце суперника, проте потім "жовто-сині" двічі поспіль реалізували дальні спроби.

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збірна України

збірна України

ФБУ

До середини матчу українці прийшли, маючи в активі перевагу в чотири очки. Кожем'якін просто затероризував опонентів дальніми кидками і проходами під щит. Французам вдалося нівелювати відставання, але вдалі дії Ліповцева та Кожем'якіна дозволили нашим дотиснути опонента.

Наступні матчі українці проведуть в суботу, 22 червня. О 12:15 вони зіграють з Італією, а о 14:05 – з Росією.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 вийшла в чвертьфінал чемпіонату світу.

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Теми
Баскетбол 3х3Європейські ігри 2019
Місце
БілорусьМінськ
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Смотрим на комментарий пора из паРРаши ниже. Таких "мышевата" мышибратьев вы хотите? Это же скот! Твари одичалые эти расеяны!
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Анатольевич Чернов
Анатольевич Чернов
Не жело-синие, а ссано-голубые. Хотя играют неплохо.
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Анатольевич Чернов, мразь ты. Одичалая
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