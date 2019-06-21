Українці переможно стартували на Європейських іграх в баскетболі 3х3

Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 вдало стартувала на Європейських іграх в Мінську.

У першій для себе грі турніру наші хлопці переграли французів – 18:14.

Євген Балабан, Олексій Щепкін, Андрій Кожем'якін та Дмитро Липовцев не дуже вдало розпочали зустріч. 2:15 хвилини наші хлопці не могли вразити кільце суперника, проте потім "жовто-сині" двічі поспіль реалізували дальні спроби.

збірна України ФБУ

До середини матчу українці прийшли, маючи в активі перевагу в чотири очки. Кожем'якін просто затероризував опонентів дальніми кидками і проходами під щит. Французам вдалося нівелювати відставання, але вдалі дії Ліповцева та Кожем'якіна дозволили нашим дотиснути опонента.

Наступні матчі українці проведуть в суботу, 22 червня. О 12:15 вони зіграють з Італією, а о 14:05 – з Росією.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 вийшла в чвертьфінал чемпіонату світу.

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