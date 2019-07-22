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Стало відомо, з ким зіграють українці у відборі до Євробаскета-2021

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Чоловіча національна збірна України з баскетболу зіграє в групі F в кваліфікації до чемпіонату Європи 2021 року.

Суперниками підопічних Айнарса Багатскіса стануть чемпіони Європи-2017 словенці, команди Угорщини та Австрії. Це стала відомо за підсумками жеребкування, яке відбулося в Мюнхені в понеділок, 22 липня.

Всі учасники квартету зіграють один з одним за коловою системою. Три кращі команди групи отримають путівки на Євробаскет-2021, який пройде відразу в чотирьох країнах – Німеччини, Італії, Грузії та Чехії.

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Стало відомо, з ким зіграють українці у відборі до Євробаскета-2021

FIBA

Матчі кваліфікації пройдуть в три ігрових вікна: 17-25 лютого 2020 року, 23 листопада-1 грудня 2020 року і 15-23 лютого 2021 року.

Сама фінальна частина Євробаскету-2021 пройде з 17 по 29 серпня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, новий головний тренер збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс назвав список гравців на перші тренувальні збори під своїм керівництвом.

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Тема
Евробаскет-2021
Тег
збірна України з баскетболу
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