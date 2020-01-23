Українці Михайлюк і Лень провели переможні матчі в НБА

Українські баскетболісти "Детройта" Святослав Михайлюк і "Атланти" Олексій Лень допомогли своїм командам здобути домашні перемоги у матчах НБА.

Вихованець школи "Черкаських Мавп" провів 29 хвилин на майданчику, зумівши набрати 13 очок (2/3 триочкових, 1/1 двоочкових і 5/5 штрафних), 3 підбори, 1 перехоплення та 1 блок-шот при 4 персональних зауваженнях і 3 втратах .

Святослав Михайлюк Reuters

Ця перемога стала для "Детройта" 17-ю в сезоні та дозволила команді підібратися до зони плей-оф.

"Детройт" – "Сакраменто" 127: 106 (26:27, 31:23, 36:25, 34:31)

"Детройт": Роуз (22 + 11 передач), Морріс (13 + 11 підборів), Михайлюк (13), Мейкер (10 + 10 підборів), Снелл (6) – старт; Вуд (23), Кінг (0), Думбуя (4 + 7 підбирань), Боун (0), Джексон (22), Геллоуей (14 + 4 перехоплень).

"Сакраменто": Фокс (22), Б'єліца (14 + 9 підборів), Хілд (14), Дедмон (13 + 10 підборів), Барнс (8 + 8 підборів) – старт; (0), Джайлз (3), Феррелл (2), Джозеф (3), Богданович (19), Джеффріс (0), Джеймс (1).

Олексій Лень повернувся на майданчик після проблем зі спиною і відіграв майже 20 хвилин у матчі проти "Кліпперс". За цей час українець зумів набрати 7 очок (3/4 двоочкових, 0/2 триочкових і 1/2 штрафних), 7 підборів, 1 перехоплення при 4 фолах і 2 втратах.

Олексій Лень Taiwan News

Команда Леня залишається на останньому місці Східної конференції з 11 перемогами і 34 поразками.

"Атланта" – "Кліпперс" 102: 95 (16:32, 25:28, 28:15, 33:20)

"Атланта": Коллінс (33 + 16 підборів), Хертер (12 + 7 підборів), Хантер (8), Фернанду (6 + 9 підборів), Тіг (3 + 8 передач) – старт; Реддіш (10 + 8 підборів), Лень (7 + 7 підборів), Джонс (0), Гудвін (19), Картер (3), Грем (1).

"Кліпперс": Вільямс (18 + 7 передач), Шемет (13), Зубац (11), Харклесс (6), Менн (1) – старт; Паттерсон (2), Грін (3), Харрелл (30 + 7 підборів), Волтон (1), Робінсон (3), Макгрудер (7).

Новини Українець Михайлюк встановив новий рекорд у НБА

Як повідомляв OBOZREVATEL, Святослав Михайлюк стає своїм у "Детройті" – місцева газета написала про нього велику статтю.

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