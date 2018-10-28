Українці Михайлюк та Лень провели чергові поєдинки в НБА

Вихованець "Черкаських Мавп" Святослав Михайлюк провів черговий поєдинок в чемпіонаті Національної баскетбольної асоціації (НБА). Український захисник "Лейкерс" взяв участь в грі регулярного сезону проти "Сан-Антоніо" (106: 110).

Баскетболіст збірної України провів на майданчику 2 хвилини, за які відзначився одним неточним кидком.

Сан-Антоніо - Лейкерс 110: 106 (29:36, 25:24, 33:28, 23:18)

СА: дерозал (30 + 12 підбирань + 8 передач), Форбс (16), Олдрідж (15), Каннінгем (4), Бертанс (0) - старт; Гей (16 + 10 підборів), Газоль (11 + 12 підборів), Міллс (10), Белінеллі (8)

Л: Джеймс (35 + 11 підборів), Кузма (15), Харт (9), МакГі (9 + 4 блокшотов - 5 втрат), Болл (6) - старт; Вільямс (4), Михайлюк (0), Рондо (12), Стівенсон (14 + 9 підбирань), Колдуелл-Поуп (2)

Крім того, свій поєдинок в НБА за "Атланту" провів і центровий збірної України Олексій Лень. 25-річний уродженець Антрацита Лень за 28 хвилин, які він перебував на майданчику, в програної гри проти "Чикаго" (85:97) набрав 4 очки. Наш співвітчизник реалізував 2 з 5 двоочкових спроб, один раз промазав триочковий кидок і зібрав 4 підбирання в захисті. У пасиві Леня - 1 втрата і 1 фол.

Атланта - Чикаго 85:97 (25:22, 19:19, 19:26, 22:30)

А: Прінс (16 + 6 втрат), Янг (13 + 5 втрат), Картер (12), Бейзмор (8), Лень (4) - старт; Дедмон (13 + 13 підбирань + 5 блок-шотів), Бембро (8), Хертер (6), Лін (3), Спеллмен (2 + 8 підбирань).

Ч: Лавін (27 + 11 підбирань + 9 втрат), Холідей (12 + 5 перехоплень), Картер (10 + 10 підборів), Хатчінсон (4), Пейн (2) - старт; Паркер (18 + 8 підбирань), Арчідіаконо (13 + 7 передач), Блейкні (9), Феліс (2 + 8 підбирань), Харрісон (0).

Всі результати ігрового дня

Детройт - Бостон 89: 109 (21:30, 20:33, 26:21, 22:25)

Д: Драммонд (18 + 8 підбирань), Джонсон (16), Джексон (8), Гріффін (7), Буллок (6) - старт; Сміт (8), Елленсон (7), Браун (6), Луера (4), Кальдерон (3), Геллоуей (2), Робінсон (2), Пачулія (2).

Б: Браун (19), Хейворд (15), Тейтум (6), Хорфорд (4), Ірвінг (3 + 7 підбирань) - старт; М-з Морріс (18 + 8 підбирань), Тайс (17 + 8 підбирань), Розір (14 + 8 підбирань), Смарт (5 + 9 передач), Уонамейкер (4), Ябуселе (2), Вільямс (2), Оджелей (0).

Новий Орлеан - Юта 111: 132 (31:28, 18:36, 33:38, 29:30)

АЛЕ: Міротіч (25 + 8 підбирань), Холідей (18 + 6 передач), Рендл (12), Мур (5), Пейтон (0) - старт; Джексон (14), Окафор (11), Діалло (10), Хілл (6), Джонсон (6), Фрейзер (2), Кларк (2), Вільямс (0).

Ю: Рубіо (28 + 12 передач), Гобер (25 + 14 підбирань + 4 блок-шота), Мітчелл (22 + 6 передач), Фейворс (10 + 7 підбирань), Інглс (7) - старт; Іспит (11), О'Ніл (8), Беркс (7), Ньянг (5), Аллен (4), Краудер (4), Удох (1).

Клівленд - Індіана 107: 119 (30:30, 25:30, 28:28, 24:31)

К: Худ (17), Хілл (14), Осман (10 - 6 втрат), Томпсон (6), Деккер (6) - старт; Ненс-молодший (15 + 12 підборів), Жіжіч (1), Секстон (12), Кларксон (12), Нваба (7), Корвер (4), Сміт (3)

І: Богданович (25), Оладіпо (24), Коллісон (15), Тернер (15), Янг (10) - старт; Сабоніс (15), Ліф (0), Джонсон (0), МакДермотт (6), Самнер (0), Холідей (2), Джозеф (7)

Філадельфія - Шарлотт 105: 103 (32:28, 31:34, 20:23, 22:18)

Ф: Ембіід (27 + 14 підборів), Ковінгтон (18 + 10 підбирань + 4 блокшотов), Сіммонс (14 + 12 підборів), Шарич (11 + 7 підбирань), Фульц (10) - старт; Мускау (2), Джонсон (2), Шемет (4), МакКоннелл (2), Редік (15)

Ш: Уокер (37), Лемб (12), Зеллер (12), Вільямс (7), Ніколя Батум (2 + 10 підборів) - старт; Кідд-Гілкріст (6), Бріджес (14), Бійомбо (2), Грем (7), Монк (4)

Майамі - Портленд 120: 111 (33:22, 24:20, 32:37, 31:32)

М: Драгіч (28), Олінік (19), Макгрудер (14 + 10 підборів), Річардсон (11), Уайтсайд (5 + 16 підбирань + 6 блокшотов) - старт; Уінслоу (10), Адебайо (7), Джонсон (7), Уейд (19)

П: Лиллард (42 + 7 підбирань), Макколлум (19 + 7 підбирань), Лейман (7), Нуркіч (5 + 7 підборів), Аміну (2) - старт; Коллінс (13), Ленард (5), Харклесс (2), Стаускас (5), Тернер (8), Каррі (3)

Мемфіс - Фінікс 117: 96 (26:18, 42:25, 19:28, 30:25)

М: Газоль (19 + 8 підбирань), Конлі (18 + 7 передач), Темпл (15), Джексон (6), Андерсон (2) - старт; Реббіт (0), Ватанабе (2), Каспі (5), Мак (8), Селден (14), Харрісон (2), Брукс (8), Брукс (18)

Ф: Ейтон (24 + 8 підбирань), Кена (11), Джексон (8 - 7 втрат), Андерсон (7), Аріза (6) - старт; Холмс (0), Бендер (2), Уоррен (3), Бріджес (7), Чендлер (2), Окобі (12), Деніелс (3), Кроуфорд (11)

Мілуокі - Орландо 113: 91 (30:25, 35:26, 28:17, 20:23)

М: Адетокумбо (21 + 7 підбирань), Міддлтон (18 + 7 підбирань), Брогдон (16), Лопес (11), Бледсоу (6) - старт; Ільясова (2 + 10 підборів), мейкер (0), Хенсон (4), Деллаведова (3), Коннотон (10), Браун (0), ДіВінчензо (15), Снелл (7)

Про: Вучевіч (16 + 9 підбирань), Огастін (11), Фурньє (10), Гордон (9), Айзек (2) - старт; Мартін (2), Айвунду (8), Сіммонс (10), Бамба (7), Бірч (4), Бріско (0), Грант (5), Росс (7)