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Українці Лень і Михайлюк зіграли чергові матчі в НБА

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Українські баскетболісти Олексій Лень і Святослав Михайлюк зіграли в складі своїх команд чергові матчі регулярного чемпіонату Національної Баскетбольної Асоціації.

"Атланта Хокс" на домашній арені без шансів поступилася "Мілуокі Бакс" - 114:133. Олексій Лень провів на майданчику 17 хвилин і за цей час набрав 12 очок, зробив 8 підбирань, допустив дві втрати і заробив 6 персональних зауважень.

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"Лос-Анджелес Лейкерс" також вдома програв "Клівленд Кавальєрс" - 95:101. Святослав Михайлюк відіграв 5 хвилин, встигнувши набрати 3 очки, зробив один підбір і одну результативну передачу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, баскетболіст збірної України і вихованець "Черкаських Мавп" Святослав Михайлюк провів у США приголомшливий матч в Лізі розвитку – офіційної молодшої ліги Національної баскетбольної асоціації.

У поєдинку регулярного сезону за фарм-клубу "Лос-Анджелес Лейкерс" – "Саут Бей" – Михайлюк проти "Кантон Чардж" провів на майданчику 34 хвилини, за які показав кращу результативність серед всіх гравців обох команд - 29 очок.

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