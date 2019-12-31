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31 грудня • оновлено в 11:12
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Українці Лень і Михайлюк провели феєричні матчі в НБА

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Українські баскетболісти Олексій Лень і Святослав Михайлюк провели чудові поєдинки напередодні Нового року в рамках регулярного чемпіонату НБА, показавши вражаючу результативність.

"Детройт" Михайлюка програв "Юті" з рахунком 81:104, однак український захисник при цьому ледь не побив свій же рекорд результативності, набравши 15 очок. Це повторення досягнення Святослава, яке він встановив на початку грудня в грі проти "Клівленда".

Святослав Михайлюк у матчі з "Ютою"

Святослав Михайлюк у матчі з "Ютою"

Вихованець школи "Черкаських мавп", яку заснував Михайло Бродський, на цей раз провів на майданчику 31 хвилину і забив 3/6 двоочкових, 3/7 триочкових. На його рахунку 3 підбирання та 1 перехоплення при 2 фолах.

Тим часом "Атланта" з Олексієм Ленем виграла матч у "Орландо", а сам український центровий набрав 18 очок і зробив 12 підборів, оформивши таким чином дабл-дабл. Також на його рахунку дві передачі.

Лень став третім за результативністю в складі своєї команди. Більше нього набрали тільки Брендон Гудвін (21 очко) і Кевін Хьюртер (19 очок).

Олексій Лень в матчі з "Орландо"

Олексій Лень в матчі з "Орландо"

"Атланта" перервала десятиматчеву серію без перемог, але "Яструби" як і раніше замикають турнірну таблицю Східної конференції.

Юта – Детройт 104:81 (19:21, 20:19, 29:18, 36:23)

Юта: Мітчелл (23), Богданович (17), Гобер (13 + 19 підборів), Інглс (10), О'Ніл (5) – старт; Кларксон (20), Бредлі (6 + 7 підбирань), Мудіай (5), Ньянг (3), Такер (2), Вільямс-Госс (0), Морган (0).

Детройт: Драммонд (15 + 13 підбирань + 5 перехоплень + 7 втрат), Михайлюк (13), Браун (8 + 8 підборів), Фрейзер (6), Снелл (4) – старт; Роуз (20), Вуд (11 + 9 підбирань), Геллоуей (2), Макер (2), Кінг (0), Думбуя (0).

Орландо – Атланта 93:101 (21:25, на 36:22, 15:27, 21:27)

Орландо: Вучевіч (27), Фурньє (22), Айзек (13 + 9 підбирань), Айванду (4), Фульц (3 + 7 підбирань) – старт; Огастін (17 + 6 передач), Росс (4), Бамба (3), Фрейзер (0), Джефферсон (0).

Атланта: Хертер (19 + 6 втрат), Хантер (16), Коллінз (10 + 11 підборів), Реддіш (2), Фернанду (2) – старт; Гудвін (21 + 6 передач), Лень (18 + 12 підбирань), Картер (4), Бембро (4), Креб (3), Джонс (2).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українець Святослав Михайлюк показав яскраву гру в рекордному матчі НБА.

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Автор
Юрій Трохимчук
Особи
Олексій Лень Святослав Михайлюк
Місце
США
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Комментарии на сайте не модерированы
Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Феерические? Обнюхиватель не чего не перепутал? Только исторические, ну или мощно исторические.
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