Українці Лень і Михайлюк провели чергові матчі в НБА

У Національній баскетбольній асоціації відбулися матчі регулярного чемпіонату, в яких грали команди українців Олексія Леня та Святослава Михайлюка.

"Атланта Хокс" зазнала поразки від клубу "Бруклін Нетс" 110:116. Лень провів на майданчику 19 хвилин і за цей час набрав 10 очок, зробив 4 підбирання та 1 блок-шот.

"Лос-Анджелес Лейкерс" переграв "Детройт Пістонс" 113:110. Святослав Михайлюк провів на паркеті 3 хвилини і результативними діями не відзначився.

Новини Українець Михайлюк провів феєричний матч у США

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч зірок Суперліги Парі-Матч 2019 відбудеться 26-го січня в Запоріжжі. Став відомий формат поєдинку і принципи відбору головних дійових осіб події.

У матчі братимуть участь команда Зірок України проти Зірок легіону. Учасниками стануть представники всіх восьми клубів чемпіонату України.