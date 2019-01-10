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Українці Лень і Михайлюк провели чергові матчі в НБА

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У Національній баскетбольній асоціації відбулися матчі регулярного чемпіонату, в яких грали команди українців Олексія Леня та Святослава Михайлюка.

"Атланта Хокс" зазнала поразки від клубу "Бруклін Нетс" 110:116. Лень провів на майданчику 19 хвилин і за цей час набрав 10 очок, зробив 4 підбирання та 1 блок-шот.

"Лос-Анджелес Лейкерс" переграв "Детройт Пістонс" 113:110. Святослав Михайлюк провів на паркеті 3 хвилини і результативними діями не відзначився.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, матч зірок Суперліги Парі-Матч 2019 відбудеться 26-го січня в Запоріжжі. Став відомий формат поєдинку і принципи відбору головних дійових осіб події.

У матчі братимуть участь команда Зірок України проти Зірок легіону. Учасниками стануть представники всіх восьми клубів чемпіонату України.

Читайте всі новини по темі "НБА" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
НБА
Особи
Олексій ЛеньСвятослав Михайлюк
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