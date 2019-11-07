Українці Лень і Михайлюк провели результативні матчі НБА

Українські баскетболісти Святослав Михайлюк та Олексій Лень взяли участь у чергових поєдинках регулярного чемпіонату НБА.

Святослав Михайлюк у матчі "Детройт" – "Нью-Йорк"

"Детройт", за який виступає Михайлюк, переміг на своєму полі "Нью-Йорк Нікс" – 122:102. Вихованець школи "Черкаських Мавп", яку заснував Михайло Бродський, провів на паркеті 15 хвилин, але не набрав жодного очка. На його рахунку 2 підбирання, 2 ассисти і 3 втрати.

"Атланта" Леня, виступаючи також в домашніх стінах, не змогла перемогти "Чикаго" – 93:113. Український центровий, вийшовши у стартовій п'ятірці, зіграв 11 хвилин і записав до свого активу 6 очок, 4 підбирання та 2 блокшоти за 1 фолу.

Детройт – Нью-Йорк 122:102 (33:25, 31:34, 32:26, 26:17)

Детройт: Драммонд (27 + 12 підбирань + 7 передач), Снелл (24), М-ф Морріс (22), Кеннард (12 + 9 підбирань + 7 передач), Браун (9 + 6 передач) – старт; Гелловей (13 + 6 передач), Вуд (7 + 8 підбирань), Макер (7), Томас (1), Боун (0), Михайлюк (0).

Нью-Йорк: Рендл (20), М-с Морріс (18), Барретт (15 + 8 передач), Нілікіна (11), Робінсон (6) – старт; Нокс (14), Гібсон (6), Трір (5), Портіс (3), Дотсон (2), Еллінгтон (2), Браздейкіс (0).

Атланта – Чикаго 93:113 (19:33, 22:23 24:35, 28:22)

Атланта: Паркер (18), Янг (9), Лень (6), Реддіш (5), Гантер (4) – старт; Картер (14), Гертер (12), Фернанду (10), Бембро (9), Воллес (2), Браун (2), Джонс (2).

Чикаго: Саторанскі (27 + 7 підбирань + 8 передач), Маркканен (17), Портер (13), Лавін (10 + 8 підбирань), Картер (2) – старт; Данн (13 + 5 перехоплень), Вайт (10), Гатчінсон (9), Арчідіаконо (4), Корнет (3), Янг (3), Гаррісон (2), Геффорд (0).

Новини Українець Михайлюк провів рекордний у новому сезоні матч у НБА

Індіана – Вашингтон 121:106 (26:26, 44:36, 24:18, 27:26)

Індіана: Воррен (21), А. Голідей (18), Семпсон (14), Сабоніс (13 + 17 підбирань + 7 передач), Брогдон (12 + 13 передач) – старт; Макдермотт (19 + 7 підбирань), Бітадзе (13), Макконнелл (6), Дж. Голідей (3), Джонсон (2).

Вашингтон: Біл (30), Браянт (20 + 11 підборів), Томас (10), Бонга (0), Хачімура (0 + 8 підбирань) – старт; Майлз (15), Бертанс (11), Вагнер (8 + 7 підборів), Браун (7), Сміт (5 + 7 передач), Макрей (0).

Г'юстон – Голден Стейт 129:112 (30:29, 33:23, 35:31, 31:29)

Г'юстон: Гарден (36 + 13 передач + 5 втрат), Такер (22 + 11 підбирань), Капела (19 + 16 підбирань + 6 блокшотів), Вестбрук (18 + 8 підбирань + 6 передач), Гауз (17) – старт; Ріверс (12), Маклемор (3), Сефолоша (2), Клемонс (0), Чендлер (0).

Голден Стейт: Паскалл (19), Робінсон (15 + 11 підбирань), Боумен (8), Пул (8), Коулі-Стайн (4) – старт; Беркс (28 + 8 підбирань), Лі (13), Спеллмен (13 + 7 підбирань), Крісс (4 + 7 підбирань).

Торонто – Сакраменто 124:120 (36:23, 30:35, 29:30, 29:32)

Торонто: Лаурі (24 + 6 передач + 6 втрат), Сіака (23 + 13 підбирань), Анунобі (18), Ванвліт (12), Марк Газоль (12) – старт; Ібака (21), Томас (8), Павелл (6), Девіс (0), Буше (0).

Сакраменто: Барнс (26), Гілд (21 + 8 підбирань), Фокс (17 + 7 підбирань + 9 передач + 7 втрат), Голмс (8 + 8 підборів), Б'єліца (5) – старт; Богданович (22), Джозеф (10), Дедмон (6), Аріза (5), Феррелл (0).

Мемфіс – Міннесота 137:121 (37:26, 35:38, 29:32, 36:25)

Мемфіс: Брукс (31), Морент (26), Краудер (18), Валанчюнас (10 + 14 підборів), Джара Джексон (0) – старт; Кларк (18 + 8 підбирань), Джонс (8), Гудуріч (7), Андерсон (7), Гілл (7), Кабоклу (5).

Міннесота: Віггінс (30 + 6 передач), Таунс (25 + 13 підбирань), Калвер (15 + 7 передач), Ковінгтон (13), Окогу (7) – старт; Грем (10), Лейман (9), Маклафлін (5), Вонле (5), Дженг (2), Навелл (0).

Даллас – Орландо 107: 106 (25:28, 29:28, 32:23, 21:27)

Даллас: Дончіч (27 + 7 підбирань + 7 передач + 6 втрат), Павелл (12 + 8 підбирань), Порзінгіс (10 + 8 підбирань), Сет Каррі (5), Фінні-Сміт (4) – старт; Клебер (14), Гардвей (13), Бареа (11), Джексон (11), Райт (0), Брансон (0), Мар'янович (0).

Орландо: Гордон (23), Вучевіч (19 + 11 підбирань + 7 передач), Айзек (13 + 10 підбирань + 6 блокшотів), Фульц (11), Фурньє (9) – старт; Огастін (13 + 6 передач), Картер-Вільямс (13 + 7 підбирань), Берч (3), Айванду (2), Аміну (0).

Юта – Філадельфія 106: 104 (26:29, 32:27, 26:17, 22:31)

Юта: Мітчелл (24 + 8 передач), Богданович (20), Конлі (15), Гобер (14 + 16 підборів), О'Ніл (5) – старт; Інглс (16), Бредлі (8), Грін (3), Ньянг (1).

Філадельфія: Ембіід (27 + 16 підборів), Річардсон (24), Гарріс (16 + 7 підбирань), Горфорд (7), Сіммонс (2) – старт; Нето (11), Коркмаз (6), Скотт (5), Енніс (4), Тайбулл (2).

Кліпперс – Мілуокі 124: 129 (30:28, 29:42, 30:28, 35:31)

Кліпперс: Вільямс (34 + 11 передач + 6 втрат), Гаррелл (34 + 13 підборів), Беверлі (20 + 10 підборів), Шемет (14), Паттерсон (2) – старт; Грін (9 + 7 підбирань), Зубац (8), Робінсон (2), Гарклесс (1), Макгрудер (0).

Мілуокі: Я. Адетокумбо (38 + 16 підбирань + 9 передач), Бледсоу (20), Міддлтон (13), Б. Лопес (11 + 12 підбирань + 6 блокшотів), Меттьюз (0) – старт; Гілл (24), Корвер (14), Р. Лопес (7), Ільясова (2), Дівінченцо (0), Коннотон (0).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українець Лень допоміг "Атланті" здобути яскраву перемогу в матчі НБА.

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