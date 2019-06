Українці добили надважливу перемогу на КС із баскетболу 3х3

Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 здобула неймовірно важливу перемогу у третьому матчі групового турніру Кубка світу, який у ці дні проходить у Амстердамі.

Команда Олега Юшкіна розправилася із представниками Естонії — 15:13.

Антон Давидюк Олександр Сизов, Станіслав Тимофеєнко і Максим Закурдаєв з ходу нав'язали суперникам свою гру. Сизов відкрив рахунок під кінець першої хвилини, влучивши з-за дуги.

Wait, what?! How did he make that!? 😱#3x3WC pic.twitter.com/krld0CDmtK