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Українці добили надважливу перемогу на КС із баскетболу 3х3

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Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 здобула неймовірно важливу перемогу у третьому матчі групового турніру Кубка світу, який у ці дні проходить у Амстердамі.

Команда Олега Юшкіна розправилася із представниками Естонії — 15:13.

Антон Давидюк Олександр Сизов, Станіслав Тимофеєнко і Максим Закурдаєв з ходу нав'язали суперникам свою гру. Сизов відкрив рахунок під кінець першої хвилини, влучивши з-за дуги.

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Наші хлопці продовжували нарощувати свою перевагу. Давидюк влучив здалеку, а Тимофеєнко впевнено продавлював суперників під щитом. Однак у середині гри наші припустилися низки дурних помилок і дозволили естонцям зрівняти рахунок — 7:7.

Станіслав Тимофієнко

Станіслав Тимофієнко

FIBA

Після цього "жовто-сині" почали змушувати суперника багато фолити. За три хвилини до кінця українці заробили перевагу у три очки, проте знову дозволили естонцям нівелювати відставання. У нервовій кінцівці наші хлопці вирвали перемогу, яка дозволила їм продовжити боротьбу за чвертьфінал.

Українці добили надважливу перемогу на КС із баскетболу 3х3

Вирішальний матч за вихід до плей-офф підопічні Юшкіна проведуть о 14:50 із Монголією.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер жіночої збірної України з баскетболу 3х3 Ольга Мазніченко очолила список найкращих бомбардирів Кубка світу.

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Тема
Баскетбол 3х3
Місце
НідерландиАмстердам
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леня зе
леня зе
баскетбол 3х3 с родни настольного футбола или карманного бильярда.кубок мира.:):)
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