Українці добили надважливу перемогу на КС із баскетболу 3х3

Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 здобула неймовірно важливу перемогу у третьому матчі групового турніру Кубка світу, який у ці дні проходить у Амстердамі.
Команда Олега Юшкіна розправилася із представниками Естонії — 15:13.
#3x3WC Final Scores!— FIBA3x3 (@FIBA3x3) 20 червня 2019 р.
📺: https://t.co/hIumslPfw1 pic.twitter.com/gaghlQA0sO
Антон Давидюк Олександр Сизов, Станіслав Тимофеєнко і Максим Закурдаєв з ходу нав'язали суперникам свою гру. Сизов відкрив рахунок під кінець першої хвилини, влучивши з-за дуги.
Wait, what?! How did he make that!? 😱#3x3WC pic.twitter.com/krld0CDmtK— FIBA3x3 (@FIBA3x3) 20 червня 2019 р.
Наші хлопці продовжували нарощувати свою перевагу. Давидюк влучив здалеку, а Тимофеєнко впевнено продавлював суперників під щитом. Однак у середині гри наші припустилися низки дурних помилок і дозволили естонцям зрівняти рахунок — 7:7.
Станіслав Тимофієнко
FIBA
Після цього "жовто-сині" почали змушувати суперника багато фолити. За три хвилини до кінця українці заробили перевагу у три очки, проте знову дозволили естонцям нівелювати відставання. У нервовій кінцівці наші хлопці вирвали перемогу, яка дозволила їм продовжити боротьбу за чвертьфінал.
Вирішальний матч за вихід до плей-офф підопічні Юшкіна проведуть о 14:50 із Монголією.
Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер жіночої збірної України з баскетболу 3х3 Ольга Мазніченко очолила список найкращих бомбардирів Кубка світу.
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