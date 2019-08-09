Український спортсмен, який втік до Росії, затіяв бійку під час матчу

Темношкірий український баскетболіст Хоель Боломбой, який втік до Росії і прийняв громадянство РФ, став учасником бійки в матчі Венесуела - Росія в рамках товариського турніру в Вероні.

Хоель Боломбой РІА Новини

За дві хвилини до кінця матчу на майданчику сталося зіткнення між натуралізованим росіянином і венесуельцем Грегорі Варгасом. Боломбой штовхнув опонента. В результаті почалася масова бійка, в якій в одному місці опинилися не тільки всі 10 гравців, але й арбітри.

Венесуельці не впоралися з росіянами в грі в баскетбол і влаштували джиу-деітсу. Боломбой повів себе достойно - не відповів, але і його дискваліфікували - до купи. pic.twitter.com/Rsmh951hkj - bin (@braginigor) 8 серпня 2019 р

Обох заводієв бійки вилучили з майданчика, але розмова продовжилася і на шляху до роздягальні, повідомляє matchtv.ru.

Через дискваліфікацію Боломбой може пропустити наступний матч з Італією. Відзначимо, що Росія обіграла Венесуелу - 69:54, а сам Боломбой набрав 8 очок, реалізувавши всі кидки з гри і зі штрафних.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Хоель Боломбой, що народився в Донецьку, пояснив, чому проміняв Україну.

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