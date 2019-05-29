Українській команді довелося покинути турнір у Москві

Студентська баскетбольна команда українського "Політехніка" з Харкова покинула міжнародний турнір у Москві.

Директор "Політехніка" Валентин Кулібаба пояснив причини несподіваного від'їзду.

Валентин Кулібаба xsport

"Ми перебували там, але команда захворіла. Півкоманди застудилося і ми всі повернулися назад. Зараз плануємо пограти в турнірах із баскетболу 3х3, плануємо збори і тренувальний табір. Все, як завжди, будемо працювати в командному режимі", – цитує XSPORT Валентина Дмитровича.

Участь на турнірі в Москві беруть команди з Сербії, Боснії і Герцеговини, Ізраїлю, Франції, Хорватії, Словенії Австралії, Тайваню, а також три збірні Росії.

"Політехнік" повинен був зіграти проти однолітків із Сербії та Боснії і Герцеговини.

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