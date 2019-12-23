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23 грудня • оновлено в 13:07
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Український баскетболіст відзначився неймовірними кидками у двох матчах поспіль

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Український баскетболіст "Прометея" Денис Лукашов виконав два неймовірних кидка зі своєї половини майданчика на останніх секундах половини у двох матчах поспіль.

Спочатку йому вдався кидок із сиреною, який дозволив його команді зрівняти рахунок в кінцівці першої половини поєдинку проти "Черкаських мавп".

Денис Лукашов

Денис Лукашов

D1 News

А вже в наступній грі проти "Київ-Баскета" він знову вразив кільце суперників на останній секунді другої чверті.

Варто відзначити, що, незважаючи на неймовірну точність Лукашова, "Прометей" обидва матчі програв. Це не заважає команді з Кам'янського очолювати турнірну таблицю Суперліги Парі-Матч.

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Теми
Суперліга Чемпіонат України з баскетболу
Місце
Україна
Теги
Київ-Баскет БК Прометей БК Черкаські Мавпи
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