Український баскетболіст відзначився неймовірними кидками у двох матчах поспіль

Український баскетболіст "Прометея" Денис Лукашов виконав два неймовірних кидка зі своєї половини майданчика на останніх секундах половини у двох матчах поспіль.

Спочатку йому вдався кидок із сиреною, який дозволив його команді зрівняти рахунок в кінцівці першої половини поєдинку проти "Черкаських мавп".

Денис Лукашов D1 News

А вже в наступній грі проти "Київ-Баскета" він знову вразив кільце суперників на останній секунді другої чверті.

Варто відзначити, що, незважаючи на неймовірну точність Лукашова, "Прометей" обидва матчі програв. Це не заважає команді з Кам'янського очолювати турнірну таблицю Суперліги Парі-Матч.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український баскетболіст "Атланти" Олексій Лень оформив дабл-дабл у поєдинку НБА проти "Брукліна".

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