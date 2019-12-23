Український баскетболіст відзначився неймовірними кидками у двох матчах поспіль

Український баскетболіст "Прометея" Денис Лукашов виконав два неймовірних кидка зі своєї половини майданчика на останніх секундах половини у двох матчах поспіль.
Спочатку йому вдався кидок із сиреною, який дозволив його команді зрівняти рахунок в кінцівці першої половини поєдинку проти "Черкаських мавп".
Денис Лукашов
D1 News
А вже в наступній грі проти "Київ-Баскета" він знову вразив кільце суперників на останній секунді другої чверті.
Варто відзначити, що, незважаючи на неймовірну точність Лукашова, "Прометей" обидва матчі програв. Це не заважає команді з Кам'янського очолювати турнірну таблицю Суперліги Парі-Матч.
Як повідомляв OBOZREVATEL, український баскетболіст "Атланти" Олексій Лень оформив дабл-дабл у поєдинку НБА проти "Брукліна".
Дізнайся першим, коли Суркіс продасть «Динамо» у нас в Telegram!
Читайте всі новини по темі "Суперліга" на сайті "OBOZREVATEL".