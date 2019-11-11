Український баскетболіст увійшов до топ-3 світового рейтингу 3х3

Гравець збірної України U-18 і "Київ-Баскета" Ілля Заєць зайняв третє місце в світовому рейтингу 3х3 в категорії до 18 років.

Вище нього розташувалися два японських баскетболіста Кейсі Томінага та Кейджуро Мітані, повідомляється на офіційному сайті Федерації баскетболу України (ФБУ). Відразу за Іллею в рейтингу знаходиться ще один українець Володимир Шевчук, а Микита Костянтинівський зовсім трохи не дотягнув до потрапляння в топ-10, опинившись на 11-й позиції.

Ілля Заєць ФІБА

Нагадаємо, що в нинішньому сезоні Ілля Заєць допоміг збірній України 3х3 U-18 посісти п'яте місце на чемпіонаті світу і четверте – на чемпіонаті Європи. Рік тому баскетболіст взяв участь в Юнацьких Олімпійських іграх, де в складі національної команди також зумів зайняти четверте місце.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) провела жеребкування кваліфікаційного турніру з баскетболу 3х3, в якому визначаться учасники Олімпійських ігор-2020 в Токіо.

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