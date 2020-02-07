Український баскетболіст став гравцем "Нью-Йорк Нікс"

Права на українського баскетболіста Іссуфа Санона, що виступає на правах оренди за "Дніпро", перейшли у володіння "Нью-Йорк Нікс" у результаті обміну гравцями.

Як повідомив журналіст агентства The Athletic Майк Воркунов, "Нікс" отримають права на Санона як частину угоди по переходу Маркуса Морріса в колишню команду українця – "Вашингтон Візардс".

Іссуфу Санон XSport

The Knicks will get the rights to Issuf Sanon as part of the Marcus Morris, according to a league source. Sanon, a PG from Ukraine, was a 2018 second round pick - Mike Vorkunov (@MikeVorkunov) February 6, 2020

Нагадаємо, що столичний клуб вибрав українського плеймейкера в другому раунді драфта НБА 2018 року. Він взяв участь у матчах Літньої ліги за "Вашингтон", після чого був відданий у словенську "Олімпію" для отримання необхідного досвіду. У нинішньому сезоні Санон виступає за "Дніпро" в Суперлізі Парі-Матч, зігравши в 11 поєдинках. В середньому за матч він набирає 13,5 очок і 5,1 підбирань.

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