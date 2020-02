Український баскетболіст став гравцем "Нью-Йорк Нікс"

Права на українського баскетболіста Іссуфа Санона, що виступає на правах оренди за "Дніпро", перейшли у володіння "Нью-Йорк Нікс" у результаті обміну гравцями.

Як повідомив журналіст агентства The Athletic Майк Воркунов, "Нікс" отримають права на Санона як частину угоди по переходу Маркуса Морріса в колишню команду українця – "Вашингтон Візардс".

The Knicks will get the rights to Issuf Sanon as part of the Marcus Morris, according to a league source. Sanon, a PG from Ukraine, was a 2018 second round pick