Відомий український данкер і баскетболіст Вищої ліги України Сергій М'ясоєдов отримав важку травму, в результаті якої впав в кому.

Сергій М'ясоєдов кадр з відео Муніципального телеканалу Запоріжжя

16 травня 25-річний гравець впав з велосипеда і звернувся в лікарню, скаржачись на сильний біль в ключиці. Уже в клініці Мясоєдов знепритомнів і впав у кому. Лікарі діагностували у нього внутричерепную гематому голови.

Баскетболіст був прооперований. Зараз його стан оцінюється як вкрай важкий.

"Ситуація дуже важка. Сьогодні о 12:00 була зроблена комп'ютерна томографія. На щастя, її аналіз показав, що гематома не збільшилася, але стан дуже важкий. Все залежить від найближчих днів. Ми підключили керівництво міста, яке допомагає. Великі надії на молодий організм Сергія, якому потрібно витримати навантаження ", – цитує пресслужба ФБУ президента Запорізької федерації баскетболу Валерія Елькінсона.

Сергій Мясоєдов на прізвисько "Комар" - багаторазовий учасник та переможець слем - данк- контестов високого рівня, брав участь у Матчі Зірок Суперліги та інших топівентах. У Вищій баскетбольній лізі України форвард виступав за "Запоріжжя- 2", "Інваспорт" з Дніпра і запорізький "Металург".

Просимо небайдужих підтримати боротьбу за життя Сергія.

Карти для допомоги:

4441 1144 4429 7608 Єременко Євген Олегович

5167 8032 0267 3849 Кравченко Єгор Олександрович

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий український тренер, який їхав на велосипеді після тренування, трагічно загинув в Запоріжжі під колесами п'яного водія.

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