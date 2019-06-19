Український баскетболіст приступив до тренувань з клубом НБА

Український захисник 19-річний Іссуфу Санон, що грав в минулому сезоні за словенську "Олімпію", нині перебуває в тренувальному таборі клубу НБА "Вашингтон Візардс".

Молодий баскетболіст, якого американська команда минулого літа вибрала в другому раунді драфта під 44-м номером, під час тренувань проводить кардіо заняття і займається в тренажерному залі, повідомляє Thesportsdaily.com

Іссуф Санон ФБУ

Нагадаємо. що нині в НБА виступає два баскетболіста з України. Святослав Михайлюк грає за "Детройт Пістонс", а Олексій Лень – за "Атланта Хокс".

Як повідомляв OBOZREVATEL, зірка українського баскетболу, гравець клубу НБА "Детройт Пістонс" Святослав Михайлюк перебуваючи в Україні відвідав рідні Черкаси.

Атакуючий захисник побував в школі "Черкаських Мавп", заснованої Михайлом Бродським, де зустрівся з молодими баскетболістами. Михайлюк прочитав їм мотивуючу лекцію, а також відповів на найрізноманітніші питання.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!