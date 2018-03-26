Український баскетболіст довів до безумства фанатів у США: опубліковано відео

Шанувальники баскетбольної команди університету Канзасу, кольори якої захищає українець Святослав Михайлюк, влаштували справжнє божевілля після виходу своїх улюбленців до Фіналу чотирьох NCAA.

Кілька сотень фанатів "Джейхоукс" висипали на вулиці Канзас-Сіті, щоб відзначити перемогу команди в чвертьфіналі змагань над "Дюком". Вихованець "Черкаських Мавп" Михайлюк разом з партнерами зумів вигризти перемогу в овертаймі - 85:81. До слова, саме на рахунку Святослава надважливий триочковий, який дозволив його команді уникнути поразки.

Фанати "Канзасу" не приховували своїх емоцій. Деякі з них примудрилися залізти на дерева вздовж вулиці і звідти виспівували переможні кричалки.

Відзначимо, що Фінал чотирьох NCAA пройде з 31 березня по 2 квітня в Сан-Антоніо. У першому півфіналі зустрінуться "Канзас" і "Вілланова", а другу путівку у вирішальний матч розіграють "Мічиган" і "Лойола Чикаго".

Як повідомляв "Обозреватель", Святослав Михайлюк встановив рекорд у чвертьфіналі NCAA.