Українські баскетболісти вийшли у півфінал Універсіади

Друга чоловіча збірна України здобула надважливу перемогу в 1/4 фіналу Універсіади-2019. Українці з рахунком 82:80 перемогли команду Канади і здобули місце у півфіналі.

Україна — Канада fbu.ua

Підопічні Віталія Степановського у наступному раунді продовжать боротьбу за титул у матчі проти команди Австралії, яка у своєму чвертьфіналі перемогла Аргентину з рахунком 73:64. Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Універсіада-2019. Чоловіки. 1/4 фіналу

Канада — Україна 80:82

Україна: Павлов 31 + 7 підбирань, Мироненко 11, Марченко 10 + 5 підбирань, Зотов 10 + 3 підбирання + 3 передачі, Петров 9 + 13 підбирань + 3 передачі, Ткаченко 6, Кондраков 5, Сидоров 0 + 6 підбирань + 2 передачі, Ковальов 0 + 2 підбирання, Прокопенко 0, Горобченко 0

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