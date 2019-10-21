Українське дербі у Кубку Європи ФІБА: купити квитки на суперматч у Києві

У столичному Палаці спорту в середу, 23 жовтня, відбудеться унікальний для українських любителів баскетболу матч Кубка Європи ФІБА.
На паркеті зійдуться два представники нашої країни – "Київ-Баскет" і "Дніпро". Українські дербі відкриє груповий етап турніру. Крім них у квартеті F також виступають білоруський "Цмокі" та болгарський "Левскі".
Всі охочі побачити протистояння українських колективів можуть придбати квитки на гру у касах Палацу спорту, а також на сайті kiev.ticketsbox.com. Початок поєдинку – о 19:00.
Крім того, Федерація баскетболу України на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram запропонувала фанатам взяти участь у конкурсі і виграти квитки на матч "Київ-Баскета" і "Дніпра".
@kyivbasket та @bcdnipro розпочінають свій шлях в @ fibaeuropecup💥 Сімволічно, что именно українські командіровку, зіграють между собою в Першому турі🔥 І на цею Поєдинок, Який состоится 23 жовтня, ми розігруємо квіточкі🤪 Правила Надзвичайно Прості: 1. Ті маєш буті підпісанім на нашу сторінку✅ 2. лайкнути цею пост✅ 3. та відмітіті одного, з Яким хочеш відвідаті матч, у коментарях✅ переможців буде 3-є, КОЖЕН з них получит по 2 квитка для себе та друга🔥 матч состоится у Києві в палаці Спорту , початок о 19: 00💪🏻 Бажаємо всім успіху, результати у вівторок ввечері💪🏻
Зазначимо, що команди по-різному почали сезон. "Київ-Баскет", який цього літа очолив Айнарс Багатскіс, після чотирьох матчів Суперліги Парі-Матч має у своєму активі шість очок. А ось "Дніпро" здобув чотири перемоги у п'яти іграх, програвши лише сенсаційному лідеру чемпіонату "Прометею".
Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер жіночої збірної України Аліна Ягупова феєрично розпочала сезон Євроліги у складі стамбульського "Фенербахче".
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