Українське дербі у Кубку Європи ФІБА: купити квитки на суперматч у Києві

У столичному Палаці спорту в середу, 23 жовтня, відбудеться унікальний для українських любителів баскетболу матч Кубка Європи ФІБА.

На паркеті зійдуться два представники нашої країни – "Київ-Баскет" і "Дніпро". Українські дербі відкриє груповий етап турніру. Крім них у квартеті F також виступають білоруський "Цмокі" та болгарський "Левскі".

Всі охочі побачити протистояння українських колективів можуть придбати квитки на гру у касах Палацу спорту, а також на сайті kiev.ticketsbox.com. Початок поєдинку – о 19:00.

Крім того, Федерація баскетболу України на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram запропонувала фанатам взяти участь у конкурсі і виграти квитки на матч "Київ-Баскета" і "Дніпра".

Зазначимо, що команди по-різному почали сезон. "Київ-Баскет", який цього літа очолив Айнарс Багатскіс, після чотирьох матчів Суперліги Парі-Матч має у своєму активі шість очок. А ось "Дніпро" здобув чотири перемоги у п'яти іграх, програвши лише сенсаційному лідеру чемпіонату "Прометею".

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер жіночої збірної України Аліна Ягупова феєрично розпочала сезон Євроліги у складі стамбульського "Фенербахче".

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!