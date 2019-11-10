Українська басктболістка Ягупова стала кращою в Туреччині

Українська баскетболістка "Фенербахче" Аліна Ягупова провела чудовий матч 5-го туру чемпіонату Туреччини.

Аліна Ягупова (праворуч) ФБУ

Капітан жіночої збірної України з баскетболу стала найрезультативнішою в матчі проти "Боташа".

Аліна провела на паркеті 32 хвилини, за які набрала 18 очок (4/7 двоочкові, 3/9 триочкових, 1/1 штрафних), зібрала 3 підбирання, віддала 3 передачі, зробила 2 перехоплення при 3 втратах. РЕ +17.

Чемпіонат Туреччини, жінки

"Фенербахче" - "Боташ" 56:48 (17: 7, 14:14 14:10, 11:17)

Ф: Ягупова 18, Вільямс 13

Б: Холлінсуорт 10 + 9 підборів

У національній першості країни "Фенербахче" йде на першому місці зі стовідсотковим результатом.

Новини Лідерка збірної України Ягупова феєрично розпочала сезон баскетбольної Євроліги

Як повідомляв про, 8 листопада Аліна Ягупова провела відмінний матч в 4-му турі Євроліги, ставши кращим гравцем зустрічі турецького "Фенербахче" з російським "Динамо" (Курськ).

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