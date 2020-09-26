Українська баскетболістка встановила унікальне досягнення

Максим Іншаков Баскетбол 19:11, 26.09.2020 Оновлено: 19:48, 26.09.2020

Другий день Кубка Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги (ВЮБЛ) серед дівчат 2007 р.н. став для форварда "Венето-Черкаси" видатним.

Каріна Шевцова в матчі проти СДЮСШОР №5-ДФКС відзначилися унікальним досягненням – їй вдалося зібрати квадрупл-дабл – набір гравцем впродовж одного матчу двозначної кількості пунктів одночасно в 4 статистичних показниках.

За 37 хвилин на паркеті вона набрала 28 очок (8/20 двоочкових, 2/3 триочкових, 6/15 штрафних), зробила 16 підборів, 12 передач і 10 перехоплень.

Таким чином, Карiна Шевцова стала автором рекорду турніру, а її команда перемогла 85:69.

Варто відзначити, що в НБА з 1973 року, коли почалася вестися статистика з блок-шотiв, було зареєстровано всього чотири квадрупл-дабла, останній з яких – в 1994 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Федерація баскетболу України (ФБУ) і Федерація кібербаскетболу України (UCBF) оголосили про запуск нового офіційного чемпіонату країни по комп'ютерній грі NBA2K21.

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