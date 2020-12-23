Українська баскетболістка оформила приголомшливий дабл-дабл у чемпіонаті Італії

Українська баскетболістка "Вігарано" Тетяна Юркевічус оформила приголомшливий дабл-дабл у матчі чемпіонату Італії проти "Динамо Сассарі", який закінчився перемогою її команди з рахунком 85:66.

Наша співвітчизниця провела на майданчику 38,5 хвилин. За цей час вона набрала 21 очко (10/15 двоочкових, 0/1 триочкових, 1/4 штрафних), 20 підбирань, віддала 1 передачу, зробила 4 перехоплення та виконала 2 блокшоти із 3 персональними зауваженнями. За час, який Юркевічус перебувала на паркеті, "Вігарано" набрав на 38 очок більше, ніж суперники.

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Для команди українки ця перемога стала першою в сезоні після 9 поразок поспіль. "Динамо Сассарі" також не найкраще розпочало чемпіонат, вигравши лише 2 матчі з 11.

Наша співвітчизниця взяла участь у всіх 10 поєдинках першості. У середньому за гру вона набирає 8,2 очка і 9,7 підбирань.

Юркевічус не потрапила до складу жіночої збірної України на листопадові матчі відбору на Євробаскет-2021. У 2019 році вона брала участь у Європейських іграх, виступаючи за національну команду в змаганнях з баскетболу 3х3.

Статистика Юркевічус в матчі проти "Динамо Сассарі" Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше капітан збірної України Аліна Ягупова очолила рейтинг результативності в чемпіонаті Туреччини з баскетболу.