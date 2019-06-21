Українки здобули красиву перемогу на старті Європейських ігор у баскетболі 3х3

Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 здобула красиву перемогу на других Європейських іграх, які нині проходять у Мінську.
"Жовто-сині" на старті без особливих проблем обіграли команду Латвії – 14:8.
Анна Рульова (Зарицька), Вероніка Космач і Тетяна Юркевічус, які змушені проводити матчі Європейських ігор без замін, чудово розпочали матч. Протягом чотирьох хвилин наші дівчата не давали суперницям вразити кільце.
Українки всю гру мали комфортну перевагу, відмінно діяли в захисті й заслужено перемогли.
Вже 23 червня баскетболістки з України проведуть зустрічі з Іспанією (11:25) та Естонією (13:15).
Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України з баскетболу 3х3 вийшла в чоловічий чвертьфінал чемпіонату світу в Амстердамі.
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