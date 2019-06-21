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Українки здобули красиву перемогу на старті Європейських ігор у баскетболі 3х3

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Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 здобула красиву перемогу на других Європейських іграх, які нині проходять у Мінську.

"Жовто-сині" на старті без особливих проблем обіграли команду Латвії – 14:8.

Анна Рульова (Зарицька), Вероніка Космач і Тетяна Юркевічус, які змушені проводити матчі Європейських ігор без замін, чудово розпочали матч. Протягом чотирьох хвилин наші дівчата не давали суперницям вразити кільце.

Новини
Українці переможно стартували на Європейських іграх у баскетболі 3х3

Українки здобули красиву перемогу на старті Європейських ігор у баскетболі 3х3

Українки всю гру мали комфортну перевагу, відмінно діяли в захисті й заслужено перемогли.

Вже 23 червня баскетболістки з України проведуть зустрічі з Іспанією (11:25) та Естонією (13:15).

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України з баскетболу 3х3 вийшла в чоловічий чвертьфінал чемпіонату світу в Амстердамі.

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Теми
Баскетбол 3х3Європейські ігри 2019
Місце
БілорусьМінськ
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