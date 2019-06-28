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Українки програли Латвії на Євробаскеті-2019

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Жіноча збірна України з баскетболу програла Латвії (74:82) у другому турі групового етапу на чемпіонаті Європи-2019, який з 27 червня по 7 липня проходить в Латвії та Сербії.

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У перші хвилини на паркеті точилася силова боротьба на шкоду результативності. Латвійкi поставили в захисті "зону", змушуючи українок будувати свої атаки через дальні кидки.

ФІБА

Лідер "синьо-жовтих" Аліна Ягупова в черговий раз демонструвала неймовірний атлетизм, набираючи очки після проходу і кидком із-за триочкової дуги.

Збірна Латвії акцентувала свою атаку через трьохсекундну зону, оформивши ривок 9:0. Першу чверть ми програли 14:15. З 14 очок - 7 було на рахунку Аліни.

Латвія - Україна

Латвія - Україна

ФІБА

Друга десятихвилинка розпочалася з впевнених атак української збірної. Три бали від Горобець, точний кидок від Радулович і Удоденко зробили рахунок 22:15.

Однак слідом за цим пішов провал (22:25), який змусив Горана Бошковича взяти таймаут. Це допомогло не особливо, латвійкi зловили кураж, довівши свою перевагу вже до 6 пунктів.

Латвія - Україна

Латвія - Україна

ФІБА

Латвія - Україна

Латвія - Україна

ФІБА

Латвія - Україна

Латвія - Україна

ФІБА

Латвія - Україна

Латвія - Україна

ФІБА

На велику перерву команди пішли за рахунку 41:34 на користь Латвії.

У третій десятихвилинці перевага господарок Євробаскету лише зросла. Рослі латвійка надійно закрили трьохсекундну зону, змушуючи українок атакувати лише дальніми кидками.

За 4 хвилини до кінця Україні вдалося декiлька проходів під кільце, і рахунок відразу скоротився, але ненадовго. Лідер збірної Латвії Еліна Дікеулаку раз по раз тероризувала наше кільце, набравши на цей момент вже 28 очок.

Латвія - Україна

Латвія - Україна

ФІБА

Перед заключною чвертю баскетболістки з України поступалися 10 очок, але максимум, що змогли зробити, це скоротити розрив до 6. Команді не вистачало згуртованості, впевненості в своїх силах і точних кидків.

Свій третій матч групового етапу Україна зіграє в неділю, 30 червня проти Великобританії. Початок о 13:00.

Латвія - Україна

Латвія - Україна

ФІБА

Латвія - Україна

Латвія - Україна

ФІБА

Латвія - Україна

Латвія - Україна

ФІБА

Латвія - Україна

Латвія - Україна

ФІБА

Латвія - Україна

Латвія - Україна

ФІБА

Латвія - Україна

Латвія - Україна

ФІБА

Латвія - Україна

Латвія - Україна

ФІБА

Латвія - Україна

Латвія - Україна

ФІБА

Латвія - Україна 82:74 (15:14, 26:20, 17:14, 24:26)

Латвія: Дікеулаку (33 + 6 підбирань + 7 передач + 3 перехоплення + 5 втрат), Пулвера (10 + 6 передач), Пілабане, Паула Страутмане (0 + 3 підбирання), Брумермане (6 + 9 підбирань + 4 втрати) - старт ; Якобсон (5), Креслін (10), Дігна Страутмане, Мельника (18).

Україна: Ягупова (28 + 8 підбирань + 7 передач + 7 втрат + 5 перехоплень), Горобець (3), Ольховик, Науменко (3 + 5 підбирань), Удоденко (5 + 5 підбирань + 5 передач) - старт; Конде, Малашенко (19), Радулович (8 + 4 підбирання), Білоцерківська (8).

Українки програли Латвії на Євробаскеті-2019

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Як повідомляв OBOZREVATEL, матч 1-го туру проти Іспанії завершився з рахунком 77:95 не в нашу користь. У цій грі капітан української збірної Аліна Ягупова встановила неймовірний рекорд

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Тема
Євробаскет-2019
Місце
ЛатвіяРига
Тег
жіноча збірна України з баскетболу
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