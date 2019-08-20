Головна Новини
Мова Язык
Економіка Шоу

/ Баскетбол

Українки з першого місця вийшли в плей-офф ЧЄ з баскетболу U-16

718 Читати матеріал російською

Жіноча збірна України з баскетболу серед гравців не старше 16 років здобула третю перемогу в четвертому турі групового раунду чемпіонату Європи (Дивізіон В).

Розгромивши команду Північної Македонії з рахунком 80:37, наші дівчата гарантували собі перше місце в групі D, яке вивело Україну в чвертьфінал турніру.

Збірна України домінувала на майданчику протягом усього матчу, завдавши македонській збірній четвертої поспіль поразки на турнірі. Тренерський штаб української збірної рівномірно розподілив ігровий час серед усіх 12 гравчинь – кожна баскетболістка, яка була у заявці на матч зіграла більше 10 хвилин. Найрезультативнішою стала Олександра Семенчук, яка набрала 16 очок, а її рейтинг ефективності склав 19 балів.

Завдяки цій перемозі українська збірна гарантувала собі перше місце в групі D, яке виводить нашу команду у чвертьфінал турніру. У першому раунді плей-оф збірна України зіграє проти другої команди з групи С, якою стала збірна Норвегії. Матч 1/4 фіналу за участі збірної України відбудеться у четверг, 22 серпня, о 16:00 за Києвом.

Новини
Чемпіонат світу з баскетболу-2019: стало відомо, хто покаже в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, національна жіноча збірна України з баскетболу програла Великобританії (54:68) в третьому турі групового етапу на чемпіонаті Європи-2019 і не змогла пробитися в плей-офф.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Тег
жіноча збірна України з баскетболу
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...