Українки з першого місця вийшли в плей-офф ЧЄ з баскетболу U-16

Жіноча збірна України з баскетболу серед гравців не старше 16 років здобула третю перемогу в четвертому турі групового раунду чемпіонату Європи (Дивізіон В).

Розгромивши команду Північної Македонії з рахунком 80:37, наші дівчата гарантували собі перше місце в групі D, яке вивело Україну в чвертьфінал турніру.

Збірна України домінувала на майданчику протягом усього матчу, завдавши македонській збірній четвертої поспіль поразки на турнірі. Тренерський штаб української збірної рівномірно розподілив ігровий час серед усіх 12 гравчинь – кожна баскетболістка, яка була у заявці на матч зіграла більше 10 хвилин. Найрезультативнішою стала Олександра Семенчук, яка набрала 16 очок, а її рейтинг ефективності склав 19 балів.

Завдяки цій перемозі українська збірна гарантувала собі перше місце в групі D, яке виводить нашу команду у чвертьфінал турніру. У першому раунді плей-оф збірна України зіграє проти другої команди з групи С, якою стала збірна Норвегії. Матч 1/4 фіналу за участі збірної України відбудеться у четверг, 22 серпня, о 16:00 за Києвом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, національна жіноча збірна України з баскетболу програла Великобританії (54:68) в третьому турі групового етапу на чемпіонаті Європи-2019 і не змогла пробитися в плей-офф.

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