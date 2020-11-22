Українки Ягупова та Науменко стали найкращими в матчі чемпіонату Туреччини з баскетболу

Баскетболістки збірної України Аліна Ягупова та Людмила Науменко чудово показали себе в матчі 9-го туру чемпіонату Туреччини.

Баскетбольний клуб "Чукурова", за який виступають українки, переміг "Хатай" 86:67.

Ягупова стала найрезультативнішою в матчі. За 31:59 вона набрала 25 очок, 8 підбирань, 11 передач, 5 перехоплень.

Науменко за 28:53 набрала 14 очок, 10 підбирань, 4 передачі, 1 блок-шот.

Це вже п'ята поспіль перемога "Чукурови" в чемпіонаті Туреччини. Нині команда посідає четверте місце в турнірній таблиці – шість перемог у дев'яти поєдинках.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ягупова оформила трипл-дабл у матчі відбору на чемпіонат Європи-2021.

У грі проти команди Фінляндії 28-річна Ягупова домоглася двозначних показників у трьох статистичних значеннях. Аліна за 40 хвилин ігрового часу набрала 22 очки, зібрала 12 підбирань і віддала 10 передач.