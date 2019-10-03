Українки виграли другий матч поспіль на ЧС U-23 із баскетболу 3х3

Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 здобула другу поспіль перемогу на чемпіонаті світу U-23, який зараз проходить у китайському Ланьчжоу.

Після успіху в грі з француженками команда Дениса Спиридонова у запеклій боротьбі обіграла представниць Італії – 21:19.

Україна – Італія FIBA

Україна – Італія FIBA

"Жовто-сині", кольори яких на турнірі захищають Олена Бойко, Вероніка Любінець, Наталія Цюбик і Вікторія Кондусь, уже традиційно активно пресингували опоненток. Однак італійки вміло знаходили моменти для кидків.

Україна – Італія FIBA

Україна – Італія FIBA

Україна – Італія FIBA

У результаті поєдинок вийшов результативним, подарувавши глядачам неймовірні емоції і драму. Команди йшли очко в очко, а розв'язка настала за 19 секунд до кінця.

Захисниця збірної Італії сфолила на Кондусь під час виконання тієї дальньої спроби. Вікторія отримала право пробити два штрафні, які вона успішно реалізувала.

Так, в активі нашої збірної – дві перемоги в двох матчах.

Україна – Італія FIBA

Україна – Італія FIBA

Україна – Італія FIBA

Як повідомляв OBOZREVATEL, чоловіча збірна України U-23 із двох перемог стартувала на чемпіонаті світу з баскетболу в Китаї.

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!