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/Баскетбол

Жіноча збірна України з перемоги стартувала на баскетбольному турнірі

1.2тЧитати матеріал російською

Жіноча національна збірна України успішно стартувала на турнірі в Чорногорії. Матч проти місцевої збірної, який пройшов на паркеті палацу спорту в Барі завершився з рахунком 73:69 (статистика не велася).

Жіноча збірна України з перемоги стартувала на баскетбольному турнірі

У матчі взяли участь всі баскетболістки, які знаходяться в таборі команди, крім Деандри Мосс, Оксани Пянтак і Оксани Фастової.

Цей поєдинок пройшов в рамках підготовки до чемпіонату Європи, який з 27 червня по 7 липня буде проходити в Латвії та Сербії.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в груповому раунді Євробаскету-2019 збірній України буде протистояти командам Іспанії, Великобританії і господиням груповій частині турніру збірної Латвії.

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жіноча збірна України з баскетболу
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Тамбовцев Олег
Тамбовцев Олег
Женская национальная сборная Украины успешно стартовала каждой в в жопу-рот всем карликам черно-Горцам )))
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