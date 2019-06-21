Українки програли третій матч на ЧС із баскетболу 3х3

Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 програла третій матч на чемпіонаті світу, який нині проходить в Амстердамі.

Підопічні Володимира Холопова поступилися представницям Нової Зеландії – 11:17.

"Жовто-сині" в складі Христини Філевич, Ольги Мазніченко, Євгенії Спітковської та Наталії Цюбик почали зустріч, реалізувавши три дальні спроби поспіль. Але суперниці в цей час також вдало діяли в атаці і під кінець четвертої хвилини вийшли вперед – 9:7.

Друга половина матчу вийшла неймовірно результативною для новозеландок, які закидали дальні кидки й довели гру до перемоги.

Останній для себе поєдинок на чемпіонаті "жовто-сині" проведуть о 12:45 з Індонезією.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чоловіча збірна України переграла Францію на старті Європейських ігор у баскетболі 3х3.

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