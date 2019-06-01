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/Баскетбол

Українки програли Італії в рамках підготовки до Євробаскету

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В рамках підготовки до Євробаскету-2019 жіноча національна збірна України на виїзді, в місті Панцано, в контрольному поєдинку програла команді Італії 77:99.

Італійська збірна краще почала гру і за підсумками першої чверті мала перевагу у вісім балів. Однак, у другій десятихвилинці команда Горана Бошковича зуміла вирівняти гру і, більш того, скоротити відставання зусиллями лідерів команди.

Українки програли Італії в рамках підготовки до Євробаскету

На велику перерву збірні пішли за рахунку 45:40 на користь господарок паркету.

Третій період мінімально виграли італійки - 24:23. Тому головна розв'язка матчу була перенесена на заключну десятихвилинку, в якій, на жаль, наша збірна пропустила занадто багато очок і не змогла переламати хід гри на свою користь.

Українки програли Італії в рамках підготовки до Євробаскету

Кращою в нашій команді стала Аліна Ягупова, яка набрала 28 балів, 8 підбирань і віддала 8 результативних передач. 2 червня команда повернеться в Україну і продовжить підготовку до чемпіонату Європи, який пройде з 27 червня по 7 липня. Наші дівчата будуть протистояти командам Іспанії, Великобританії і господиням груповій частині турніру збірної Латвії.

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Нагадаємо, що напередодні в першій товариській грі з італійками наші баскетболістки здобули перемогу - 69:66.

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Тема
Євробаскет-2019
Місце
Італія
Тег
жіноча збірна України з баскетболу
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