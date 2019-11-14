Українки поступилися фаворитам на старті відбору Євробаскету-2021

Жіноча збірна України з баскетболу зазнала поразки в стартовому матчі відбору на чемпіонат Європи-2021.

На арені в Шарлеруа підопічні Срджана Радулович в 1-му турі поступилися головному фавориту турніру, команді Бельгії - 66:83.

Поєдинок розпочався катастрофічно для українок. Швидкі бельгійки точними триочковими і кинджальними швидкими проривами, раз по раз набирали рахунок, оформивши нокаутуючий ривок 21: 4.

Бельгія - Україна ФІБА

Бельгія - Україна ФІБА

У відповідь наш лідер Аліна Ягупова відповіла двома триочковими, організувавши гідну відповідь Україні. "Синьо-жовті" дівчата ледь не вчинили перелом у грі, набравши 15 очок, в той час, як суперниці лише 2.

На жаль, при рахунку 23:19 Україна упустила ініціативу, дозволивши Бельгії знову взяти нитку гри в свої руки. Перехоплення і швидкі прорив посипалися на українок і на велику перерву команди пішли при -13 для нашої збірної.

Бельгія - Україна ФІБА

Бельгія - Україна ФІБА

Після великої перерви ситуація тільки погіршилася. Наші дівчата зовсім розклеїлись, і без шансів поступилися в третій десятихвилинці.

Успішною для України став лише заключний відрізок, який був виграний 26:20.

У неділю, 17 листопада, українські дівчата у 2-му турі кваліфікації проведуть домашню зустріч в Харкові з Португалією. Поєдинок запланований на 18:00.

Бельгія - Україна ФІБА

Бельгія - Україна ФІБА

Бельгія - Україна ФІБА

Бельгія - Україна ФІБА

Бельгія - Україна ФІБА

Нагадаємо, жіноча збірна України невдало зіграла на Євробаскеті-2019, не зумівши пробитися в плей-офф.

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