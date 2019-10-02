Українки переможно стартували на ЧС U-23 з баскетболу 3х3

Жіноча збірна України U-23 перемогла команду Франції на старті чемпіонату світу з баскетболу 3х3 у китайському Ланьчжоу.

Команда Дениса Спиридонова була сильнішою за опоненток –16:13. З початку зустрічі "жовто-сині", кольори яких на турнірі захищають Олена Бойко, Вероніка Любінець, Наталія Цюбик і Вікторія Кондусь, запропонували суперницям щільний пресинг.

Україна – Франція FIBA

Україна – Франція FIBA

Втім, француженки відповіли тим сами і команди не дозволяли одна одній захопити перевагу. До середини ігрового часу балансував рівний рахунок, а потім суперниці перехопили ігрову перевагу.

Україна – Франція FIBA

Україна – Франція FIBA

Українки спробували відігратися дальніми кидками, однак підвела влучність. Перелом внесла Вікторія Кондусь, кілька стрімких проривів та штрафні якої дозволили нашим дівчатам зрівняти рахунок та вийти вперед.

До кінця зустрічі українки не дозволили француженкам відігратися.

Україна – Франція FIBA

Україна – Франція FIBA

Україна – Франція FIBA

У наступному матчі групового етапу наша команда зіграє проти Італії. Поєдинок відбудеться 3 жовтня. Початок – о 6:00 за київським часом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чоловіча збірна України 3х3 здобула "бронзу" молодіжної Ліги націй.

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