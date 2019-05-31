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/Баскетбол

Українки перемогли Італію напередодні Євробаскета

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У ході підготовки до чемпіонату Європи жіноча національна збірна з баскетболу перемогла на виїзді в Порденоні в контрольному поєдинку команду Італії.

Українки вже з початку зустрічі намагалися нав’язати суперницям свої умови. Та в першій половині боротьба була переважно рівною.

По перерві у команд впала результативність. Та українки все ж зуміли збільшити свою двоочкову перевагу ще на п’ять пунктів.

Попри наполегливі спроби господарів відігратися, наша команда довела поєдинок до перемоги.

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Італія – України

ФБУ

Уже 1 червня ці ж суперники знову зійдуться між собою. Але вже в іншому місті – Панцано.

На груповому раунді чемпіонату Європи, який проходитиме з 27 червня по 7 липня, збірна України протистоятиме командам Іспанії, Великої Британії та господаркам групової частини турніру збірній Латвії.

Жіночі національні збірні

Контрольний поєдинок

Італія. Порденон

31 травня Італія – Україна – 66:69 (19:22, 21:20, 7:12, 19:15)

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна вперше проведе кваліфікаційний раунд Євробаскета 3х3.

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Тег
жіноча збірна України з баскетболу
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