Українки отримали суперників у відборі до Євробаскета-2021

Жіноча національна збірна України з баскетболу зіграє в групі G кваліфікації до чемпіонату Європи 2021 року.

Суперниками "синьо-жовтих" будуть команди Бельгії, Португалії та Фінляндії. Це стало відомо за підсумками жеребкування, яке відбулося в Мюнхені в понеділок, 22 липня.

⚠ #EuroBasketWomen 2021 Qualifiers Draw Results ⚠



Mark the dates ⬇️.



🗓 November 10-18, 2019.

🗓 November 8-16, 2020.

🗓 January 31 - February 8, 2021. pic.twitter.com/kwoH0RN1cW — #EuroBasketWomen (@EuroBasketWomen) 22 июля 2019 г.

Всі учасники квартету зіграють один із одним за коловою системою. Загалом у кваліфікації до континентальної першості візьмуть участь 35 збірних. Переможці груп, а також п'ять кращих команд, які посіли другі місця, отримають путівки на Євробаскет-2021, який пройде у Франції та Іспанії.

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FIBA

Матчі кваліфікації пройдуть у три вікна: 10-18 листопада 2019 року, 8-16 листопада 2020 року та 31 січня-8 лютого 2021 року.

Фінальна частина жіночого Євробаскету-2021 відбудеться у червні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чоловіча збірна України U-20 увійшла до топ-10 Євробаскету-2019, який завершився перемогою господарів чемпіонату ізраїльтян.

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