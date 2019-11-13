Українки назвали склад на старт відбору Євробаскету-2021

Оголошено список із 12 баскетболісток жіночої збірної України, які візьмуть участь у двох стартових матчах відбору на Євробаскет-2021 із Бельгією (14 листопада) і Португалією (17 листопада).

Збірна України стартує у кваліфікації Євробаскету ФБУ

Остаточна заявка збірної України:

Захисники: Віта Горобець (Печ, Угорщина), Єлизавета Мітіна, Юлія Мусієнко (обидві – Інтерхім-СДЮСШОР ім. Литвака), Владислава Волошина, Вікторія Конде (обидві – Київ-Баскет), Ольга Сивакова (Динамо).

Форварди: Аліна Ягупова (Фенербахче, Туреччина), Людмила Науменко (без клубу), Ольга Яцковець (Ружомберок, Словаччина), Христина Філевич (Київ-Баскет),

Центрові: Міріам Уро-Ніле (Ско Баскет, Франція), Вероніка Любинець (Київ-Баскет)

Як повідомляє пресслужба ФБУ, відразу шість нових гравців з'явилося у складі національної команди у порівнянні з поєдинками жіночого Євробаскету-2019.

Капітан української збірної Аліна Ягупова прокоментувала підготовку колективу до майбутніх матчів.

Новини Лідерка збірної України Ягупова феєрично розпочала сезон баскетбольної Євроліги

"Знала, що в команді будуть нові молоді дівчата, і це непогано. Потрібно багато часу, щоб командну гру було видно. Дівчата добре працюють на тренуваннях, жорстко грають у захисті, показують свій характер – це ставить команді тренер. Мені подобається такий захист. Можливо, ми не заб'ємо багато, але ми і не дамо зробити це супернику.

Тренер вимагає від нас гарного захисту і дисципліни. Звісно, було б краще зіграти одну гру проти слабшої команди, щоб дівчата відчули впевненість і зрозуміли, що таке європейський рівень. Я завжди готова бути лідером", – сказала Ягупова.

Аліна Ягупова ФБУ

14 листопада збірна України проведе у Шарлеруа перший матч кваліфікації Євробаскету-2021 проти збірної Бельгії. Початок – о 21.30.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у серпні жіноча збірна України з баскетболу здобула нового тренера.

Дізнавайся результати матчів Ліги чемпіонів у нас в Telegram!