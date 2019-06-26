Українки на Євробаскеті-2019: що потрібно знати про майбутній чемпіонат Європи

Жіноча збірна України з баскетболу підійшла до найважливішого етапу останнього дворічного циклу — команда стартує на чемпіонаті Європи, який може відкрити двері на Олімпіаду-2020.

Євробаскет-2019 починається вже завтра, 27 червня, і проходитиме до 7 липня в Сербії та Латвії. Саме в латвійській Ризі збірна України зіграє всі три матчі своєї групи — з Іспанією, Латвією і Великобританією. І поки українки готуються до першого матчу, OBOZREVATEL розповідає про головне для нашої команди напередодні старту турніру.

Новини Україна піднялася в рейтингу жіночих збірних ФІБА

Як провели підготовку

Напередодні Євробаскету збірна України отримала фактично "всі карти в руки" для повноцінної підготовки до турніру — майже весь червень на збори, 6 товариських матчів й одразу майже всіх потрібних гравців (навіть Аліна Ягупова приєдналася до команди на початку підготовки).

Збірна України fiba.basketball

За цей час українки провели 6 товариських ігор далеко не з гіршими командами: представники першої 10-ки рейтингу Франція і Китай, а також Чорногорія (26 місце) та Італія (31 місце). У цих матчах були всі можливості перевірити себе і прорепетирувати напрацювання. Що ж вийшло за цифрам:

Чорногорія — 73:69, Італія — 69:66, Італія — 77:99, Франція — 75:107, Франція — 65:89, Китай — 74:91.

Новини Україну на жіночому Євробаскеті покаже XSPORT

З Францією та Китаєм все зрозуміло, поки ми не дотягуємо до їхнього рівня, а ось Італію після перемоги в першому матчі ми несподівано відпустили аж на 22 очки. Проте, наставник "синьо-жовтих" Горан Бошкович декілька разів згадував, що йому взагалі не важлива статистика, на першому плані — готовність гравців і налагодження гри. Самі ж баскетболістки кажуть, що зробили чимало висновків після спарингів із Францією, і що це має дуже допомогти на Євробаскеті.

З ким Україна поїхала на Євробаскет?

У Латвію в складі "синьо-жовтих" вирушили 12 баскетболісток: Вікторія Кондусь ("Київ-Баскет", ЛФ), Владислава Волошина (АЗ), Віта Горобець ("Баскет Намур Кепітал", Туреччина, АЗ), Олександра Радулович (ЛФ), Міріам Уро-Нілі ("Енергі Торун", Польща, ТФ), Ольга Яцковец (МБК "Ружемберок", Словаччина, ЛФ), Алеся Малашенко ("Касторс-Брен", Бельгія, ТФ), Таїсія Удоденко ("Сльоза Вроцлав", Польща, ТФ), Аліна Ягупова ("Лос-Анджелес Лейкерс", США, ЛФ), Анна Ольховик ("Чукурова Баскетбол Кулюбю", Туреччина, ЛФ), Аріна Білоцерківська ("Островія Острів-Великопольський", Польща, РЗ), Людмила Науменко ("Чукурова Баскетбол Кулюбю", ТФ).

Примітка: ЛФ — легкий форвард, АЗ — атакуючий захисник, ТФ — тяжкий форвард, РЗ — розігруючий захисник.

Під час підготовки Бошкович не видавав нарікань щодо складу, хоча в кінці зборів говорив, що через травми і функціональний стан дівчат фактично жодного разу не використовував оптимальну стартову п'ятірку в іграх. Проте в Латвію вирушила дуже гідна обойма. Хіба що в ній немає натуралізованої американки Де’Андре Мосс.

Аліна Ягупова — капітан і лідер нинішньої збірної України fiba.basketball

Звичайно, майже всі на турнірі хочуть бачити Аліну Ягупову — бездоганного лідера нашої збірної, яка останнім часом просто громить суперників (багато хто ще довго не зможуть забути, як Аліна пройшлася по Болгарії у відборі на ЄБ-2019, набравши за гру 41 очко). Ягупова — це головна зброя і основа команди, яка дозволяє змагатися навіть з Іспанією.

Однак багато хто водночас вважає, що Бошковичу напередодні чемпіонату було важливо максимально об'єднати та зіграти збірну, щоб Україна не виглядала командою одного гравця. У "синьо-жовтих" вистачає кадрів для цього, але наскільки це вийшло — буде видно вже в Латвії (особливо, якщо українки втратять Ягупову під час турніру).

Суперники

На груповому турнірі Україна зіграє з Іспанією (2 місце рейтингу ФІБА), Латвією (24) і Великобританією (25).

Багато хто вже нарекли наш квартет "групою смерті" через Латвію та Іспанію. Господарі турніру й чинні чемпіонки (топ-збірна світу) — досить несолодка група. Але з іншого боку, іспанки для нас не такі вже й страшні — українки грали з ними в кваліфікації на Євробаскет, і в одному з матчів до кінця чіплялися за шанс перемогти (але поступилися 68:72). Та гра показала, що в своєму кращому стані ми можемо кинути виклик Іспанії і "на ривку" завоювати 1 місце в групі. Але в той же час не можна забувати про фактор Латвії та скидати з рахунків Великобританію.

Календар збірної України на Євробаскеті-2019

Груповий турнір

27 червня — Іспанія (21:00, Арена-Рига)

28 червня — Латвія (18:30, Арена-Рига)

30 червня — Великобританія (13.00, Арена-Рига)

Плей-офф

1 липня — кваліфікація 1/4 фіналу (А2 - В3, В2 - А3)

4 липня — 1/4 фіналу

6 липня — 1/2 фіналу

7 липня — матч за 3 місце та фінал

Формат турніру

Україна потрапила в одну з чотирьох груп, які нараховують по чотири команди. Далі, в плей-офф, виходять по три учасники (вилітають тільки аутсайдери). Однак одразу в 1/4 фіналу потрапляє лише переможець групи. Володарі 2-х і 3-х місць ще зустрінуться між собою у кваліфікації 1/4-ї, розігруючи путівку до чвертьфіналу в одному матчі.

Якщо Україна посяде 2-ге чи 3-є місце в групі, то зіграє у кваліфікації плей-офф з кимось із групи В (Швеція, Франція, Чехія, Чорногорія). Якщо ж "синьо-жовті" виграють групу, то вже в чвертьфіналі зустрінуться з переможцем пари С2 — D3.

Повний календар Євробаскету-2019 fiba.basketball

Де дивитися матчі збірної України

Усі матчі українок на груповій стадії в Україні в прямому ефірі покаже телеканал XSPORT. Також ТБ-канал транслюватиме один їз поєдинків кожного етапу плей-офф, матч за 3 місце і фінал.

Очікування від виступів України на Євробаскеті

Збірна України дуже добре пройшла відбір на чемпіонат Європи та показувала змістовну гру, маючи свої козирі, тому і на самому ЄБ від команди чекають не просто участі.

Так, 1 місце в групі буде дуже складно посісти, але якщо дати бій іспанкам і не упустити свого шансу в двох інших матчах, то все можливо. У разі лідерства в групі команда минає кваліфікацію 1/4 фіналу, що дає дуже необхідний день відпочинку й більше часу на підготовку до плей-офф.

Але все ж варто налаштовуватися на більш простий варіант — прохід з 2-го (в крайньому разі — з 3 місця) і повноцінну боротьбу в кваліфікації 1/4-ї, де Україна за всіма розкладами буде фаворитом. Загалом є всі підстави розраховувати на потрапляння "синьо-жовтих" у чвертьфінал, де наші дівчата зобов'язані поборотися за 1/2 фіналу й путівку до вирішального матчу. Однак тут уже багато що залежить від суперників та розкладів під час турніру.

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