Українки драматично програли Росії на старті КС із баскетболу 3х3

Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 стартувала на Кубку світу, який нині проходить в Амстердамі.

Команда Володимира Холопова в першому матчі на останніх секундах програла збірній Росії – 12:13.

"Жовто-сині" в складі Христини Філевич, Ольги Мазніченко, Євгенії Спітковської і Наталії Цюбик почали матч активно, змушуючи суперниць часто фолити. За 145 секунд росіянки тричі порушували правила.

Після обміну неточними кидками нашим суперницями вдалося зробити ривок 4:0. Українки відповіли своїми атаками, зрівнявши рахунок.

Після цього команди почали обмінюватися вдалими діями в захисті. За дві хвилини до фінальної сирени росіянки вирвалися вперед на два пункти, а за 10 секунд до кінця "жовто-сині" програвали всього в один пункт, який і став вирішальним, оскільки наші дівчата просто не встигли вивести м'яч із зони в останній атаці.

Наступну гру українки проведуть із Італією о 15:15.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 зі скандалом програла Росії в другому турі групового турніру Кубка світу.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!