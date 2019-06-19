Українки драматично програли Росії на старті КС із баскетболу 3х3

Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 стартувала на Кубку світу, який нині проходить в Амстердамі.
Команда Володимира Холопова в першому матчі на останніх секундах програла збірній Росії – 12:13.
#3x3WC Final Scores!— FIBA3x3 (@FIBA3x3) 19 июня 2019 г.
📺: https://t.co/4NbO97yRDL pic.twitter.com/EQzRNXwywF
"Жовто-сині" в складі Христини Філевич, Ольги Мазніченко, Євгенії Спітковської і Наталії Цюбик почали матч активно, змушуючи суперниць часто фолити. За 145 секунд росіянки тричі порушували правила.
Після обміну неточними кидками нашим суперницями вдалося зробити ривок 4:0. Українки відповіли своїми атаками, зрівнявши рахунок.
Після цього команди почали обмінюватися вдалими діями в захисті. За дві хвилини до фінальної сирени росіянки вирвалися вперед на два пункти, а за 10 секунд до кінця "жовто-сині" програвали всього в один пункт, який і став вирішальним, оскільки наші дівчата просто не встигли вивести м'яч із зони в останній атаці.
Наступну гру українки проведуть із Італією о 15:15.
Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 зі скандалом програла Росії в другому турі групового турніру Кубка світу.
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