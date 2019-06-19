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Українки драматично програли Росії на старті КС із баскетболу 3х3

1.7тЧитати матеріал російською

Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 стартувала на Кубку світу, який нині проходить в Амстердамі.

Команда Володимира Холопова в першому матчі на останніх секундах програла збірній Росії – 12:13.

Українки драматично програли Росії на старті КС із баскетболу 3х3

"Жовто-сині" в складі Христини Філевич, Ольги Мазніченко, Євгенії Спітковської і Наталії Цюбик почали матч активно, змушуючи суперниць часто фолити. За 145 секунд росіянки тричі порушували правила.

Після обміну неточними кидками нашим суперницями вдалося зробити ривок 4:0. Українки відповіли своїми атаками, зрівнявши рахунок.

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Українки драматично програли Росії на старті КС із баскетболу 3х3

Після цього команди почали обмінюватися вдалими діями в захисті. За дві хвилини до фінальної сирени росіянки вирвалися вперед на два пункти, а за 10 секунд до кінця "жовто-сині" програвали всього в один пункт, який і став вирішальним, оскільки наші дівчата просто не встигли вивести м'яч із зони в останній атаці.

Наступну гру українки проведуть із Італією о 15:15.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 зі скандалом програла Росії в другому турі групового турніру Кубка світу.

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Тема
Баскетбол 3х3
Місце
НідерландиАмстердам
Тег
жіноча збірна України з баскетболу
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
чего это драматично?ПАЗОРНО!!! ))))))))0
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Иванов Петр
Иванов Петр
Короче, баскетбол это не ваше.
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