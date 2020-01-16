Українка Ягупова стала найрезультативнішою у матчі Євроліги

Капітанка збірної України з баскетболу Аліна Ягупова провела черговий відмінний матч у Євролізі, зумівши допомогти "Фенербахче" здобути виїзну перемогу над "Гдинею" з рахунком 80:52.

Українка провела на майданчику 30 хвилин, за які набрала 17 очок (5/10 двоочкових, 1/1 триочкових і 4/4 штрафних), 5 підборів, 9 передач, 2 перехоплення та 1 блокшот при 4 втратах і 1 персональному зауваженні.

Аліна Ягупова Basket Dergisi

Команда Ягупової здобула вже четверту перемогу поспіль і восьму в турнірі після десяти поєдинків. Це дозволяє "Фенербахче" лідирувати у групі B.

Українська баскетболістка залишається найрезультативнішим гравцем Євроліги, маючи у своєму активі 206 очок (20,6 у середньому за матч).

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Як повідомляв OBOZREVATEL, яскрава гра Аліни Ягупової принесла "Фенербахче" перемогу в матчі Євроліги проти "Жирони".

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