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20 грудня • оновлено в 12:01
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/ Баскетбол

Українка Ягупова стала найкращою в матчі Євроліги

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Капітанка збірної України та баскетболістка "Фенербахче" Аліна Ягупова допомогла своїй команді здобути виїзну перемогу над іспанською "Жироною" з рахунком 62:57 в рамках Євроліги.

Як повідомляє ukrbasket.net, Ягупова знову стала найрезультативнішою на майданчику, зумівши набрати 28 очок, зробити 4 підбирання, 2 асисти, 3 перехоплення за 7 втрат м'яча. На паркеті вона пробула 34 хвилини ігрового часу. Українка залишається лідеркою жіночої Євроліги за результативністю: на її рахунку 170 очок за 8 матчів, або 21,3 очки за гру.

Аліна Ягупова

Аліна Ягупова

FBU.ua

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"Фенербахче" одноосібно лідирує у групі B Євроліги, здобувши 6 перемог у 8 матчах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Київ-Баскет" у драматичному стилі вирвав перемогу в Кубку Європи ФІБА.

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Тема
Євроліга
Особа
Аліна Ягупова
Тег
Фенербахче Стамбул
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