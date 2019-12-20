Українка Ягупова стала найкращою в матчі Євроліги

Капітанка збірної України та баскетболістка "Фенербахче" Аліна Ягупова допомогла своїй команді здобути виїзну перемогу над іспанською "Жироною" з рахунком 62:57 в рамках Євроліги.

Як повідомляє ukrbasket.net, Ягупова знову стала найрезультативнішою на майданчику, зумівши набрати 28 очок, зробити 4 підбирання, 2 асисти, 3 перехоплення за 7 втрат м'яча. На паркеті вона пробула 34 хвилини ігрового часу. Українка залишається лідеркою жіночої Євроліги за результативністю: на її рахунку 170 очок за 8 матчів, або 21,3 очки за гру.

Аліна Ягупова FBU.ua

"Фенербахче" одноосібно лідирує у групі B Євроліги, здобувши 6 перемог у 8 матчах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Київ-Баскет" у драматичному стилі вирвав перемогу в Кубку Європи ФІБА.

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