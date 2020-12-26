Українка Ягупова стала найкращою в матчі чемпіонату Туреччини з баскетболу

Українська баскетболістка турецького клубу "Чукурова" Аліна Ягупова показала фантастичну результативність у 13-му турі чемпіонату країни в Суперлізі.

Капітанка збірної України з баскетболу вийшла в стартовому складі на матч проти "Адани" і за 32 хвилини ігрового часу набрала 33 очки. Наша співвітчизниця зібрала 4 підбирання, віддала 11 передач і зробила 6 перехоплень.

Зустріч завершилася перемогою "Чукурова" з рахунком 102:74.

Матч закінчився перемогою БК "Чукурова"

Клуб українки з 22 очками посів четверте місце в таблиці, здобувши дев'ять перемог у 13 зустрічах. Лідирує в першості "Галатасарай" (25 балів).

Турнірна таблиця

Нагадаємо, що в сезоні 2019/20 Ягупову визнали найкращою баскетболісткою жіночої Євроліги. Вона стала першою представницею нашої країни, якій підкорилося це досягнення.

Аліна Ягупова БК "Чукурова"

14 грудня Аліна вийшла на перше місце за кількістю набраних очок у чемпіонаті Туреччини.

Аліна Ягупова в грі збірної України (2017 рік)

У травні Ягупову визнали найкращою гравчинею жіночої Євроліги, вона стала першою представницею нашої країни, якій підкорилося це досягнення.

Аліна Ягупова в матчі збірної України проти Іспанії (2018 рік)

Восени минулого року Ягупова стала найрезультативнішим гравцем першого туру відбіркового турніру Євробаскету-2021.