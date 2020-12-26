Українка Ягупова стала найкращою в матчі чемпіонату Туреччини з баскетболу

Українська баскетболістка турецького клубу "Чукурова" Аліна Ягупова показала фантастичну результативність у 13-му турі чемпіонату країни в Суперлізі.

Капітанка збірної України з баскетболу вийшла в стартовому складі на матч проти "Адани" і за 32 хвилини ігрового часу набрала 33 очки. Наша співвітчизниця зібрала 4 підбирання, віддала 11 передач і зробила 6 перехоплень.

Зустріч завершилася перемогою "Чукурова" з рахунком 102:74.

Клуб українки з 22 очками посів четверте місце в таблиці, здобувши дев'ять перемог у 13 зустрічах. Лідирує в першості "Галатасарай" (25 балів).

Нагадаємо, що в сезоні 2019/20 Ягупову визнали найкращою баскетболісткою жіночої Євроліги. Вона стала першою представницею нашої країни, якій підкорилося це досягнення.

14 грудня Аліна вийшла на перше місце за кількістю набраних очок у чемпіонаті Туреччини.

У травні Ягупову визнали найкращою гравчинею жіночої Євроліги, вона стала першою представницею нашої країни, якій підкорилося це досягнення.

Восени минулого року Ягупова стала найрезультативнішим гравцем першого туру відбіркового турніру Євробаскету-2021.